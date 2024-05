Sebastiani, primo match point a Rimini per volare in semifinale. Rossi: «Sappiamo gestire bene la pressione»

RIETI - Primo match point per la Real Sebastiani Rieti che stasera affronta Rimini al PalaFlaminio per gara 3 dei quarti di finale Playoff di Serie A2. Alle 20.30 in campo la squadra di coach Alessandro Rossi che già oggi può chiudere la serie e qualificarsi alla semifinale. Dopo il 2-0 maturato tra le mura di un PalaSojourner in pieno clima playoff, è il momento dell’esame PalaFlaminio.

La gara

Una serie fin qui molto equilibrata nel punteggio delle prime due gare, vinte 74-73 e 73-69 dagli amarantocelesti che hanno dimostrato voglia, carattere e grinta soprattutto nei finali di partita. Un PalaFlaminio bollente attende la Sebastiani e spingerà con tutta la sua forza una Rimini che sotto 2-0 è con le spalle al muro. I romagnoli hanno vinto le ultime 7 gare giocate in casa, ma Rieti ha dimostrato quest’anno di avere le capacità di potersela giocare con chiunque anche in ambienti difficili (vedi le trasferte vinte a Bologna, Udine e Milano). I punti di forza di Rimini sono ben noti a coach Rossi e alla squadra, continuare a limitare il talento offensivo della RivieraBanca sarà fondamentale per provare a chiudere subito la serie. Tomassini è tornato alla ribalta nel finale di gara 2, con le sue condizioni che sembrano essere migliorate. Resta out Masciadri. Le condizioni di Sarto non sono state rese note ma la sua immagine al PalaSojourner con le stampelle non lascia ben sperare.

Le dichiarazioni pre-gara

Coach Alessandro Rossi introduce così gara 3: «Anche gara 2 è stata una battaglia e l'equilibrio regnerà anche in gara 3. Il 2-0 non ci assicura nulla, ma questo risultato ci dà la consapevolezza che se diamo il massimo e facciamo le cose con la giusta attenzione sappiamo fare male a Rimini. Giocare a casa loro non sarà facile, ma siamo una squadra che sa gestire bene la pressione, lo abbiamo dimostrato».

Parla anche Dustin Hogue che spiega quello che la Sebastiani dovrà fare per battere ancora una volta i romagnoli: «La prossima partita sarà la più dura e dobbiamo arrivarci con una mentalità combattiva.

Rimini ha giocato alla grande e mi aspetto che facciano ancora meglio davanti al pubblico di casa. Dobbiamo rimanere fedeli ai nostri principi e giocare come se fosse una partita da dentro o fuori, io penso che possiamo gestire questa gara a casa loro. Ho piena fiducia nella nostra squadra».

Per Rimini, parla così il Ds Davide Turci: «A Rieti abbiamo giocato due gare importanti, purtroppo abbiamo perso, ma la squadra ha combattuto, ha dato il 100% e sicuramente è uscita a testa alta. Avremmo voluto arrivare a Rimini sull’1-1, non ce l’abbiamo fatta, ma per noi non è un problema: abbiamo la convinzione ed il desiderio di tornare per gara 5 a Rieti. Pensiamo adesso a gara 3, i ragazzi sono pronti a dare tutto quello che è possibile, sostenuti da un palazzetto e da un pubblico che ci aspettiamo veramente numeroso».

L’esterno dei romagnoli Giovanni Tomassini introduce così la decisiva gara 3: «Ho dovuto stringere i denti, e si vedeva, la squadra si affida al sottoscritto e volevo esserci a tutti i costi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di esserci: ora noi dobbiamo riuscire a fare meglio delle due partite di Rieti per vincere, avremo bisogno dell’aiuto di tutti ed è un invito, perché abbiamo bisogno della spinta di tutti quanti. Abbiamo voglia e ci meritiamo una grande gara 3, per poi provare ancora ad andare avanti e tornare a Rieti ».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Rimini: Tassinari 0, Marks 2, Anumba 3, Grande 5, Tomassini 7, Scarponi 8, Johnson 23, Simioni 27, Pellegrino 29, Adamu 34. All. Dell’Agnello

Arbitri: Stefano Ursi di Livorno, Paolo Puccini di Genova e Luca Bartolini di Fano

Le altre gare del tabellone argento (gara 3)

Trapani Shark – Piacenza (2-0)

Verona – Urania Milano (1-1)

Real Sebastiani Rieti – Rimini (2-0)

Fortitudo Bologna – Treviglio (2-0)