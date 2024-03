Il Fc Rieti torna a vincere: Athletic Soccer ko (3-1). Foto. Monterotondo cade, vetta a un punto

RIETI - Gli esteti del calcio potrebbero anche dissentire dal gioco che in questa fase sta producendo il Fc Rieti, ma a sei giornate dalla fine del campionato, quel che maggiormente conta è il risultato, i tre punti, il riuscire a rimettere il muso avanti in classifica e tagliare il traguardo per primi.

Ecco, Rieti-Athletic Soccer Academy, finita 3-1 in favore degli amarantoceleste, non è stata di certo una partita esteticamente bella da vedere, almeno nel primo tempo, ma il team di Fabrizio Ferazzoli è riuscita ugualmente farla propria nella domenica in cui il Monterotondo è caduto in casa al cospetto del Settebagni (0-1) consentendo agli amarantoceleste di recuperare terreno dalla vetta con due gare in meno rispetto agli eretini.

La cronaca

Gara tatticamente speculare, con un 4-3-3 per ambedue le formazioni: Ferazzoli blocca i due esterni Peschiaroli e Nobile, getta nella mischia dal primo minuto Laurenti e Cavallari per completare il tridente offensivo con Tramontano, affidando le chiavi della regìa a Severoni e lasciando Lommi e Ferazzoli liberi di agire sulla trequarti.

Predominio territoriale amarantoceleste, un salvataggio sulla linea di porta al 20' sulla conclusione di Laurenti, poi il gol che al 34’: sugli sviluppi di un corner calciato dallo stesso Laurenti, il tocco vincente è di Cavallari ben appostato sul secondo palo. La rete del vantaggio sembra scuotere più l’Asa che non il Rieti e al tramonto del primo tempo arriva il gol del momentaneo 1-1: palla a centro area, gran girata al volo di Iceti e Roversi, pur toccando la sfera, è battuto.

La ripresa è un monologo amarantoceleste, che al 56’ ritrova Simone Pezzotti dopo quasi un mese di stop. Tante le occasioni create dall’attacco reatino, ma il gol del 2-1 arriva solo al 75’ quando dal corner di Pezzotti, a centro area Severoni sfugge a una marcatura e di piatto infila il pallone nell’angolino basso alla sinistra di Giordano. Non contento del vantaggio, il Rieti preme ancora e al 90’ trova il gol della certezza, con Ferazzoli bravo a indovinare l’angolo a destra del portiere con una conclusione precisa e potente dal limite dell’area di rigore.

Il tabellino

Rieti-Athletic Soccer Academy 3-1 (p.t. 1-1):

Rieti (4-3-3): Roversi; Peschiaroli, Zanette (20’st Romani), Politanò, Nobile (27’st Battisti); Lommi, Severoni, Ferazzoli D.; Laurenti (27’st Parente), Tramontano (38’st Fiorucci), Cavallari (11’st Pezzotti S.). A disp.: Pezzotti A., Adiko, Bianchetti, Giannecchini. All.: Ferazzoli F.

Athletic Soccer Academy (4-3-3): Giordano; Domenici, Barilaro, Caterinozzi, Bianconi (30’st Picconi); Miccichè, Fortunato (27’st Becchetti), Di Alessandro (11’st Costantini); Moramarco (22’st Bracci), Iceti, Crispoldi (36’st De Luca). A disp.: Teti, Ciccanti, Perini, Nestonni. All.: Miccio.

Arbitro: Lupo di Latina (Tundo-Ritorto).

Marcatori: 34’pt Cavallari, 44’pt Iceti, 30’st Severoni, 45’st Ferazzoli D.

Note: spettatori 500 circa. Nessun ammonito. Angoli: 13-6. Recupero: 3’pt, 3’st.