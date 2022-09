Cantalice-Amatrice, derby di Coppa fra team quotati. Panfilo e Capriccioli: «Sarà un test importante»

RIETI - Il primo turno di Coppa Italia di Promozione dà un assaggio di quello che sarà l’imminente campionato al via il 9 ottobre. Domenica 18 settembre la sfida fra due delle reatine più strutturate per fare una stagione di vertice: alle 11 al Ramacogi è subito derby tra Cantalice e Amatrice.

Due percorsi opporti fra le due compagini: i biancorossi arrivano da una stagione in Eccellenza dove hanno potuto fare esperienza ed alzare i ritmi di gioco rimanendo con il gruppo storico senza fare mercato. L’Amatrice si è rinforzata nel mercato estivo, ha stravolto la rosa inserendo nomi di categorie superiori.

Le dichiarazioni dei due presidenti

Franco Panfilo (Cantalice)

«Sarà uno scontro molto interessante, noi ci riteniamo una squadra con buone potenzialità che ha disputato un discreto campionato di Eccellenza nonostante la retrocessione. Andiamo ad affrontare una delle squadre più ambiziose, che si è rinforzata con elementi importanti di categorie superiori. Per noi è un’occasione per misurarci con una bella realtà. Non vogliamo pensare alla loro forza, dobbiamo pensare a noi stessi restando fermi sul fatto che ci fa molto piacere misurarci con un avversario del genere. Vogliamo essere protagonisti ma senza pressioni, gli obiettivi li porremo man mano che andremo avanti in questa stagione. Siamo convinti dei nostri mezzi, siamo una buona squadra ma per poterlo dimostrare dobbiamo confortarci con formazioni come quella dell’Amatrice. Affronteremo quest’ultima così come abbiamo affrontato il Valle del Peschiera, con lo stesso spirito, voglia, rispetto e quel pizzico di timore. Forse preferivo giocare la prima fuori casa ma cambia poco».

Tito Capriccioli (Amatrice)

«Dal mio punto di vista Cantalice è una delle pretendenti per fare un ottimo campionato. Ha mantenuto l’organico che ha disputato la stagione in Eccellenza dimostrandosi una squadra solida e lo ha dimostrato sul campo già nel turno preliminare contro il Valle del Peschiera. Sarà un impegno difficile, è una squadra che può dire la sua sia in Coppa che in campionato, ha degli elementi molto validi. Noi abbiamo fatto del nostro meglio per allestire una squadra competitiva. Domenica per noi sarà una prova molto importante. Venendo da un mese e mezzo di preparazione non possiamo appellarci a nulla. Vogliamo puntare alla Coppa, abbiamo un organico tale che ci permette di disputare entrambe le competizioni al meglio».