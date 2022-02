Delusione Rieti. Foto. Boccolini mastica amaro: «Sprecato troppo lì davanti. Ora ad Arezzo senza paura»

RIETI - È una sconfitta che brucia, quella odierna, contro il Montespaccato Savoia e il tecnico del Rieti Alessandro Boccolini, al termine della gara, non ne fa mistero alcuno.

«Al di là della prestazione complessiva, che giudico anche positivamente - ammette il tecnico capitolino - questa è una sconfitta che non ci voleva, perchè in questo momento a noi interessano i punti e non come possano arrivare. Peccato perché lì davanti abbiamo sprecato troppo e siamo stati puniti nell'unica palla concessa a Bosi, che sapevamo essere il giocatore più talentuoso e più pericoloso del Montespaccato Savoia. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare, sin da domattina, per prepararci al meglio per la trasferta di Arezzo, nonostante l'elevato coefficiente di difficoltà dell'impegno, la squadra a cominciare dal sottoscritto, ci deve credere perché siamo in una fase della stagione dove anche un punto ha un valore inestimabile».