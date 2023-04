La Bf Sport non inverte la rotta e va ko al Gudini contro Riano: 0-1. Battisti: «Non dobbiamo mollare»

RIETI - La Bf Sport va ko in casa: passa il Riano 0-1. Tre punti persi e tanto amaro in bocca. Le prestazioni ci sono, i gialloneri non demordono ma i playout sembrano inevitabili.

La gara

Pronti via, la Bf Sport ha l’occasione per passare in vantaggio con Mohamed ma sul fronte opposto colpisce il Riano: Brucchietti atterra un difensore in area, ammonizione e rigore: è 0-1 dal dischetto dopo pochi minuti. Razione giallonera con Cardini ma la palla finisce di poco a lato. Bf Sport che fa paura in ripartenza ma l’estremo difensore ospite salva più volte i suoi sulle occasioni di Grassi e Di Marco. Al 36’ Pasetto salva il raddoppio del Riano.

Nella ripresa la prima occasione è di Grillo di testa su corner ma la sfera sorvola di poco la traversa. Al 26’ Mohamed dal limite fa partite una conclusione potentissima, l’estremo difensore ospite può solo mettere una angolo. A 5’ dal termine ci prova anche Battisti ma ancora ottima la risposta del portiere avversari. Nei secondi finali Mohamed da dentro l’area di rigore sfiora il palo.

Le dichiarazioni del tecnico Raffaele Battisti

«Credo che ai ragazzi non posso rimproverare nulla, loro hanno avuto solo una occasione con il rigore, noi ci abbiamo provato in tutti i modi. Dispiace vedere i ragazzi così amareggiati a fine partita perché non se lo meritano. Noi non dobbiamo mollare ci sono altri nove punti in ballo in attesa del ricorso contro il Settebagni. Non dobbiamo spegnere la luce, abbiamo fatte tante cose buone fino ad oggi e dobbiamo continuare così».