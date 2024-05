Sebastiani ko a Bologna anche in gara 2: 75-59. Foto. Ora si punta sul fattore campo per allungare la serie

RIETI - La Fortitudo Bologna difende il fattore campo e condanna la Real Sebastiani Rieti alla sconfitta (75-59) anche in gara 2 della semifinale Playoff di Serie A2. Al PalaDozza gli amarantocelesti non riescono ad impensierire la Fortitudo che è più concreta e sfrutta al meglio tutti i vantaggi, fisici e a livello di rotazione, per portarsi avanti 2-0 nella serie. Spanghero unico in doppia cifra per la Sebastiani. Venerdì gara 3 al PalaSojourner: Rieti giocherà per restare in corsa, Bologna per chiudere la serie e volare in finale.

Primo quarto

Un avvio con ritmi diversi rispetto a quello di gara 1 con gli attacchi più presenti.

Per Bologna più precisione dall’arco con Fantinelli e Aradori che provano a dare uno strappo rispondendo a Sarto (13-7). La Sebastiani resta a contatto con il gioco da tre di Sanguinetti e al lavoro sotto canestro di Petrovic (14-12). La fisicità della Fortitudo si fa sentire a rimbalzo (12 a 6 nel primo periodo) e poi con esperienza Panni e Aradori si guadagnano viaggi in lunetta per allungare, mentre capitan Spanghero prova a contenere l’emorragia: il primo quarto si chiude 24-17.

Secondo quarto

Bologna ha l’inerzia della gara, Rieti in confusione nei primi tre minuti si vede fischiare quattro falli in attacco e allora Sergio e Fantinelli possono appoggiare per il 30-17. La Sebastiani fatica a reggere i ritmi dei bolognesi ma prova a rosicchiare qualche punto con Sarto e Spanghero (35-23). Ogden punisce da lontano, Morgillo firma il più 17 ma Rieti con Petrovic e la tripla allo scadere di Johnson riduce il margine in vista del secondo tempo: all’intervallo Bologna è avanti 40-28.

Terzo quarto

Torna ad avere ritmo da tre Bologna con Aradori e Ogden ma Rieti trova il fondo della retina con Sarto e Petrovic (46-35). Gli americani dei padroni di casa sono solidi e permettono a Bologna di andare sul più 16 (55-39). Un Jazz Johnson ben limitato dalla difesa fisica della squadra di coach Caja trova quattro punti in fila, ma a chiudere il terzo periodo è il canestro in corsa di Ogden (57-43).

Quarto quarto

Non si sblocca Rieti nella metà campo offensiva con percentuali da tre che si abbassano e Bologna in contropiede allunga fino al più 19 con Fantinelli (62-43). Fantinelli e Panni permettono alla Fortitudo di scollinare i 20 punti di vantaggio (68-46). Nel finale gestione delle energie da parte di entrambe le squadre, Bologna amministra il vantaggio: Rieti cade 75-59, Fortitudo avanti 2-0 nella serie.

Tabellini

Fortitudo Bologna – Real Sebastiani Rieti 75-59

Parziali: 24-17; 16-11; 17-15; 18-16

Quintetti

Fortitudo Bologna: Fantinelli, Aradori, Bolpin, Ogden, Freeman

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Petrovic, Ancellotti

Fortitudo Bologna: Sergio 3, Aradori 11, Conti 2, Natalini, Bolpin, Panni 8, Kuznetsov, Fantinelli 12, Giuri, Freeman 18, Ogden 19, Morgillo 2. All. Caja

Real Sebastiani Rieti: Sarto 8, Sanguinetti 4, Petrovic 8, Piccin 4, Ancellotti 2, Johnson 9, Raucci 2, Poom, Italiano 7, Nobile 4, Spanghero 11. All. Rossi

Arbitri: Gianluca Gagliardi di Anagni (FR), Jacopo Pazzaglia di Pesaro e Alberto Perocco di Ponzano Veneto (TV)