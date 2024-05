La Sebastiani in affanno a Bologna, Rossi: «Approccio sbagliato, in gara 3 servirà un'altra mentalità»

RIETI - Una Sebastiani che non riesce ad opporsi allo forza della Fortitudo Bologna cade anche in gara 2 al PalaDozza con il punteggio finale di 75-59. Adesso i bolognesi conducono 2-0 la serie. Una gara complicata per i reatini che a differenza di gara 1 non riescono ad impensierire la forte e fisica difesa della squadra di coach Caja che tiene nuovamente gli amarantocelesti sotto la soglia dei 60 punti segnati, limitando molto bene Jazz Johnson in assenza di Hogue. In conferenza stampa coach Alessandro Rossi parla delle difficoltà avute dalla squadra soprattutto nell’approccio alla gara. Per pensare di riaprire la serie contro una squadra preparata e strutturata come Bologna serve un’altra Sebastiani.

Le dichiarazioni post-gara

«Non c’è stata partita – dice coach Rossi - non c’è altro da fare che tornare a Rieti per portare in campo una versione di noi diversa in gara 3. Siamo stati deficitari sotto ogni punto di vista, soprattutto quello fisico e d’impatto alla gara. Loro sono stati bravissimi a ripartire da dove avevano finito nel quarto quarto di gara 1.

Noi ci siamo fatti trovare impreparati, responsabilità in primis mia per l’approccio. Ora dobbiamo solo pensare a una prova diversa in gara 3 per durezza mentale e tecnica. I tifosi non meritavano di vedere questa versione di noi, non siamo questi a netto di tutti i problemi che abbiamo come l’assenza di Hogue. Continueremo ad avere una miriade di difficoltà con la loro fisicità. Qualunque cosa non genera un alibi per essere morbidi e svagati. Domani si torna in palestra e ci si guarda in faccia. Si potrà anche perdere gara 3 ma bisogna farlo con un atteggiamento diverso. Le sensazioni a livello fisico non erano queste. Lo sforzo lo abbiamo fatto noi come loro. Adesso bisogna recuperare prima nella testa e poi nelle gambe».

La serie adesso si sposta al PalaSojourner: venerdì 24 alle 21 la Sebastiani gioca per riaprire la serie. Bologna si presenterà a Rieti con il primo match point utile per andare in finale.