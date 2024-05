Mercoledì 22 Maggio 2024, 00:10

RIETI - ​Le elezioni amministrative a Casperia e a Cantalupo vedranno, in entrambi i casi, sfide a due per la poltrona di primo cittadino. A Casperia, 1.200 abitanti, sono candidati, equamente divisi nelle due liste scese in campo, i 4 sindaci che dal 1995 ad oggi si sono alternati alla guida del paese: Gastone Bianchetti (dal 1995 al 1999), Giancarlo Sileri (1999-2009), Stefano Petrocchi (2009-2019), Marco Cossu (2019-2024). La successione all’attuale primo cittadino Cossu (candidato consigliere) passerà dalla sfida tra Petrocchi, che annovera tra le sua fila lo stesso Cossu, e lo sfidante Sileri che fa squadra con Bianchetti.

Lista n.1 “ViviAmo Casperia - Tvb Casperia”. Candidato sindaco: Stefano Petrocchi. Candidati consiglieri: Alessandro Battella, Lorenzo Capanna, Daniele Cocchi, Francesco Colletti, Marco Cossu, Paolo Giusti, Emmanuel Charles Goût, Virio Mortelli, Laura Serena, Giulio Viva.

Lista n.2 “Uniti per Casperia”. Candidato sindaco: Giancarlo Sileri. Candidati consiglieri: Maurizio Angelelli, Gastone Bianchetti, Alessandro Colalelli, Alessandro De Angelis Coccanari, Maria Francesca Gennari, Aurora Giusti, Massimo Marri, Alessia Perilli, Federico Petrucci, Francesco Petruccioli.

Il confronto. A Cantalupo in Sabina, 1.650 abitanti, nella tornata amministrativa precedente ci fu una sola lista, quella del sindaco uscente Paolo Rinalduzzi. Oggi, in vista del voto dell’8 e 9 giugno, le liste che si candidano ad amministrare il paese sono due: quella dell’attuale primo cittadino Rinalduzzi, che si candida per tentare l’elezione al terzo mandato consecutivo e quella dello sfidante Lamberto Bianchi, che costituisce una novità in quanto per lui è la prima volta che si candida a sindaco.

Lista n.1 “Obiettivo Comune”. Candidato sindaco: Paolo Rinalduzzi. Candidati consiglieri: Marco Marzoli, Umberto Fabrizi, Vitiliano Sciommeri, Silvia Favetta, Laura Egidi, Francesco Corinaldesi, Gabriella Bernardini, Bruno Mercuri, Lanfranco Di Mario, Massimo Boccolucci.

Lista n.2 “Il nuovo futuro di Cantalupo”. Candidato sindaco: Lamberto Bianchi. Candidati consiglieri: Maurizio Barca, Andrea Menichelli, Michele D’Aloia, Mariano Russo, Ferruccio Tomassetti, Tamara Inciocchi, Alberto Impaccio, Ezio Manili, Ferruccio Bianchi, Fabio Settimi.