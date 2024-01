Inizio d'anno amaro per l'Amatrice Rieti, ko a Montespaccato: 1-0. Decide Giordani, espulso Grassi nel finale

RIETI - Marco Giordani decide la supersfida del 'Don Lino Puglisi' tra il Montespaccato e l'Amatrice Rieti e dopo due mesi cade l'imbattibilità della formazione amarantoceleste, comunque in partita fino al 94' nonostante l'inferiorità numerica per il doppio giallo a Grassi prima del recupero.

Tre punti che fanno prendere quota al Montespaccato Savoia, momentaneamente solitario in vetta alla classifica del girone A, ma che non ridimensionano le velleità di promozione dell'Amatrice Rieti, in campo con quasi tutti gli acquisti di dicembre, tra cui Sarritzu e Alessandro, che Angelone ha voluto gettare nella mischia per tentare il primo colpo del nuovo anno.

Come detto, la partita la decide il gol di Marco Giordani al 10' del primo tempo, ma nonostante questo episodio, l'Amatrice Rieti ha avuto le sue occasioni per raccogliere almeno un punto, compresa la botta dal limite dell'area di rigore di Battisti che al 91' ha chiamato il portiere Tassi alla respinta a mani unite per evitare il peggio.

Tra sette giorni ancora una trasferta per la squadra di Vincenzino Angelone, stavolta sul campo della Pescatori Ostia, penultimo in classifica, un'occasione ghiotta per tornare a vincere e restare agganciata al treno di testa.