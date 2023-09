Amatrice Rieti, ecco la quinta! In Coppa Italia battuto l'Astrea con un gol di Tiraferri: il 4 ottobre la gara di ritorno

RIETI - Tiziano Tiraferri regala la vittoria all'Amatrice Rieti nella gara d'andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia giocata a Roma contro l'Astrea. L'1-0 decisivo è arrivato alla mezz'ora del primo tempo sugli sviluppi di un cross a centro area che il laterale destro capitolino ha capitalizzato con un perfetto colpo di testa imparabile per il portiere dei ministeriali.

Una vittoria, la quarta in gare ufficiali al termine dei 90' (la quinta è rappresentata dal successo ai rigori proprio in Coppa Italia contro il Valmontone 1921), che viste le potenzialità espresse in campo dalle due formazioni, mette una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale, che si deciderà mercoledì 4 ottobre, allo stadio 'Manlio Scopigno' nel return match della competizione tricolore. Da segnalare l'esordio in maglia Amatrice Rieti dell'ucraino Andriy Yakovlev, la cui prestazione ha soddisfatto appieno la dirigenza reatina.

«Disputare una buona partita come quella di oggi - dice Angelone a fine gara - pur cambiando dieci undicesimi rispetto alla partita di domenica in campionato è la dimostrazione di quanto questo gruppo sia forte.

Chiunque, quando viene chiamato in causa, dà il massimo, proprio perché si è creato l'entusiasmo giusto. Il nuovo acquisto Yakovlev? Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ha bisogno di lavorare con il gruppo, ma quando ha la palla tra i piedi si capisce che è un giocatore di una categoria superiore».

Da domani, però, l'Amatrice Rieti sarà di nuovo a lavoro per preparare la trasferta di Ladispoli, una sfida sentitissima dai tifosi amarantoceleste - da sempre rivali storici dei tirrenici - ma importantissima ai fini della classifica, visto l'agguerrito testa a testa con la corazzata Pomezia che riceverà la visita proprio dell'Astrea, un motivo in più per tornare da Ladispoli coi tre punti visto il basso coefficiente di difficoltà del match dell'altra capolista.