Amatrice, inizia la preparazione con l'obiettivo di un campionato di vertice. Foto

RIETI - L’Amatrice ha iniziato la stagione con l'obiettivo di un campionato di vertice. Ieri pomeriggio al Tilesi si è radunata tutta la rosa che sarà a disposizione di mister Desideri durante l’imminente stagione di Promozione.

Tanti i volti nuovi apportati durante il mercato estivo dal ds Mattia Di Loreto ma anche nuovi i volti sotto il punto di vista dello staffa tecnico a cominciare dall’allenatore in seconda Marco Biagini. I più attivi dal punto di vista atletico sono sembrati Maccioni, Fiscaletti, Pezzotti e Di Francia. Per i rossoblù la prima gara ufficiale si disputerà il 18 settembre per l’andata del primo turno di Coppa Italia. Il campionato inizierà il 9 ottobre

La nota del club

Iniziata ieri la preparazione dell'Amatrice Calcio. La squadra, sotto la guida di mister Marco Desideri e dell'allenatore in seconda Marco Biagini, ha iniziato gli allenamenti presso lo stadio Paride Tilesi, in preparazione della stagione di campionato e della coppa Italia.