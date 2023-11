Amatrice Rieti dice addio alla Coppa Italia: il Montespaccato vince ancora 2-1. Inutile il 12° gol di Rossi

RIETI - Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, il Montespaccatop Savoia batte nuovamente l'Amatrice Rieti con un 2-1 in fotocopia e costringe gli amarantoceleste a salutare la competizione.

A decidere l'incontro sono stati i gol (uno per tempo) di Giusto alla mezz'ora e di Putti al 70', ai quali ha fatto seguito quello di Daniel Rossi qualche minuto più tardi. Una rete "utile" solo alle statistiche personali del giocatore che arriva a quota 12, ma che non basta alla truppa di Vincenzino Angelone a ribaltare la sconfitta dell'andata chiudendo la sfida addirittura in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Donatangelo e Monaco di Monaco.

Per l'Amatrice Rieti, quindi, continua il momento-no rimediando il terzo ko consecutivo in otto giorni, dopo il 2-1 col Fc Viterbo e l'1-3 del Green Park contro il Pomezia capolista.

Domenica la squadra sarà di scena nella Capitale contro la Luiss Roma per la dodicesima giornata del girone d'andata: la speranza è quella di ritrovare una vittoria - alla portata degli amarantoceleste - che consenta a Rossi e soci di non perdere ulteriore terreno dalle posizioni di testa e, magari, rosicchiare qualche punticino a chi attualmente precede l'Amatrice Rieti.