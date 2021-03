Ad Amatrice il video preliminare del Programma straordinario di ricostruzione del centro. La settimana prossima la presentazione alla popolazione.

RIETI - Finalmente la ricostruzione del centro storico di Amatrice diventa realtà: lo annuncia il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella nel video di illustrazione preliminare del Programma straordinario di ricostruzione (Psr) di Amatrice Centro.

Pronto il Programma straordinario di ricostruzione di Amatrice: in alcune immagini mostrate sui social del Comune di Amatrice le tavole di un progetto che sarà il viatico per la ricostruzione del centro storico di Amatrice ma anche delle frazioni. Cinque ambiti, una per il centro storico e le altre per le frazioni. Il centro storico prevede due stralci: uno relativo alle aree periferiche del capoluogo e l'altro inerente il centro storico.

Il programma sarà presentato alla popolazione tra giovedì e venerdì prossimo e poi seguirà un successivo incontro per condividere i contenuti: previsto anche un primo incontro con i tecnici sempre in settimana.

«Speriamo in tempi rapidi di vedere sorgere le prime gru ed i primi cantieri anche nel nostro centro storico», spiega il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella. Martedì saranno approvati i rimanenti aggregati del centro storico in consiglio comunale e poi si potranno creare i consorzi.

