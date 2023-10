Venerdì 6 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Julienne ha ancora la voce che trema e le lacrime agli occhi. Suo marito, Issa Traore, 51 anni, parrucchiere, originario come lei della Costa d’Avorio, intorno alle 23.45 di mercoledì, era uscito di casa per andare a prendere l’acqua in una fontana pubblica vicina al distributore automatico di piazza Salvo D’Acquisto, nel cuore di Passo Corese.

Un gesto semplice e rituale, degenerato in una brutale aggressione da parte di un gruppo di giovani. L’uomo vive nella prima frazione di Fara Sabina da 18 anni insieme alla moglie Julienne e ai loro tre bambini, fanno parte della comunità ivoriana composta da una trentina di persone tutte residenti nel centro abitato e perfettamente integrate nel tessuto sociale del comune.

La testimonianza. «Una cosa del genere non l’avrei mai immaginata. È stato un atto di razzismo – afferma Julienne che da mercoledì sera è sotto shock –D obbiamo avere paura per il colore della nostra pelle e di uscire di casa? Sì, io ora ho paura anche per i miei figli, che questa mattina sono rimasti chiusi in casa». Ma Julienne e la sua famiglia non vogliono restare in silenzio. Non vogliono che il grave atto di violenza che li ha travolti, venga ignorato. «Questa cosa non deve rimanere nel silenzio, lo devono sapere tutti quello che è stato fatto a un padre di famiglia. Gli aggressori avranno avuto 17 o 18 anni, erano in tre, due ragazzi e una ragazza Tutti – ripete Julienne molto scossa e spaventata – devono sapere cosa è accaduto».

La dinamica. Issa era tornato ad ora di cena da Roma. È proprietario di un negozio di parrucchiere nella Capitale, a piazza Vittorio, e sta fuori tutto il giorno. Secondo il racconto fatto da Issa ai suoi familiari, si trovava in piazza perché doveva prendere l’acqua. Stava riempiendo una bottiglia nella fontanella, situata in un punto non molto illuminato di piazza Salvo d’Acquisto, e nelle vicinanze c’erano tre ragazzi, uno dei tre era impegnato in una conversazione telefonica molto concitata durante la quale più volte aveva alzato il tono della voce. Il 51enne ivoriano, attratto dagli schiamazzi, mentre stava riempendo le bottiglie, ha detto di essersi spontaneamente girato per una frazione di secondo per capire cosa stesse accadendo.

L'aggressione. A quel punto, il ragazzo si è avvicinato chiedendogli a brutto muso il perché lo avesse guardato e spintonandolo. Issa, avendo subito compreso le cattive intenzioni del giovane e volendo evitare che la situazione degenerasse, dice di non aver replicato e di aver ripreso le bottiglie per tornare a casa.

Ma invece di desistere il giovane ha imbracciato una bottiglia di birra, ha rotto il fondo scagliandola sul pavimento trasformandola in un’arma e l’ha colpito in pieno volto, mentre il secondo del gruppo lo riempiva di pugni alle spalle e la ragazza assisteva. Solo le sue urla sono riuscite a mettere in fuga i tre aggressori che lo hanno lasciato a terra, sanguinante con una profonda ferita che dall’orecchio scende fino alla gola. I rumori hanno spezzato la quiete della zona, gettando in allarme i residenti dei palazzi vicini e di lì a poco i carabinieri della stazione di Passo Corese, ricevuta una richiesta d’aiuto da parte della moglie di Issa, hanno raggiunto la piazza.

La denuncia. L’uomo prima soccorso dagli operatori del 118, ha fatto poi accesso autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale romano Sant’Andrea dove è stato dimesso con un prognosi di 12 giorni.

«Abbiamo subito sporto denuncia ai carabinieri – prosegue Julienne – che questa mattina (ieri, ndr) sono passati a casa, hanno parlato con mio marito, e stanno svolgendo le indagini per rintracciare i responsabili dell’aggressione». Gli uomini dell’Arma coresina hanno iniziato da subito a raccogliere testimonianze e fondamentali saranno le registrazioni delle videocamere del circuito di sorveglianza comunale situate nell’area circostante a piazza Salvo D’Acquisto.