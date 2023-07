Lite al parco, custode aggredito a colpi di bottiglia

Una lite scoppiata per un'incomprensione, che avrebbe potuto avere conseguenze più pesanti. È accaduto l'altra sera, intorno alle 21, all'interno del parco di Villa Sabucchi, a Pescara, non lontano dal ristorante che, grazie anche alla serata di caldo, era pieno di clienti che stavano cenando all'aperto. Un uomo è entrato nel parco e ha iniziato a gironzolare, era in un evidente stato di alterazione. La ricostruzione, in questa fase, è affidata alle prime testimonianze dei presenti, che la squadra volante sta verificando.

L'uomo, secondo le prime informazioni acquisite, voleva sedersi in un punto in cui non poteva stare, così il custode del parco lo ha avvicinato dicendo che doveva spostarsi. La risposta è stata un bel no: e il rifiuto avrebbe acceso la miccia che ha scatenato la lite. L'uomo ha spaccato una bottiglia e con quella ha aggredito il custode che, spaventato, ha provato a difendersi. Vedendo che l'aggressore mirava al capo, si è coperto il volto con le braccia. Ed è proprio alle braccia e, probabilmente, al collo che lo hanno raggiunto i colpi sferrati dall'avversario.

Una violenza che ha letteralmente raggelato le persone presenti fin quando una delle signore seduta ai tavoli non ha urlato due volte "basta".

È stata questione di attimi, due persone si sono alzate e hanno bloccato l'aggressore. Nel frattempo il titolare del ristorante ha chiamato 118 e questura. È stato necessario inviare un'ambulanza medicalizzata, visto che il custode stava perdendo molto sangue. I sanitari lo hanno prima stabilizzato e poi condotto in ospedale, prima a Pescara e poi a Penne, valutando la necessità di un intervento chirurgico. L'uomo che lo ha colpito è stato invece condotto in questura, dove sono state effettuati tutti i controlli necessari: l'uomo, ancora in stato di alterazione, per difendersi ha sostenuto di non aver capito che la persona che gli aveva detto di spostarsi era il custode del parco. Lo straniero è stato comunque denunciato per lesioni aggravate. Nei prossimi giorni verrà ascolto anche il custode del parco per avere la ricostruzione completa dei fatti: il rapporto sarà quindi inviato alla Procura della Repubblica per le decisioni conseguenti.