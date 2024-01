Bottiglia contro Bove durante il derby: cosa rischia la Lazio

Giovedì 11 Gennaio 2024, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 12:26

Ora la Lazio rischia la sanzione. Anzi, questa arriverà sicuramente dopo che un tifoso biancoceleste ha colpito Edoardo Bove con una bottiglia di birra durante il derby di Coppa Italia. L'episodio è avvenuto a metà del secondo tempo, quando il numero 52 è stato sostituito durante la sfida con la Roma. Mentre passava sotto la Tribuna Tevere per tornare verso la panchina, l'oggetto lo ha colpito al collo con il ventenne che ha preferito non fare sceneggiate e tornare in panchina per farsi controllare. Ora i biancocelesti saranno sanzionati dal Giudice Sportivo, ecco cosa rischiano.

Cosa rischia la Lazio

La sanzione arriverà di sicuro visto che l'accaduto è stato inserio nel referto da parte di Orsato. Finendo quindi al vaglio del Giudice Sportivo, è molto probabile che per una o più partite i biancocelesti giocheranno senza tifosi. Porte chiuse, quindi, per il club di Lotito che non potrà godere del sostegno del pubblico. Per il lancio di fumogeni prima e durante la partita, poi, dovrebbe arrivare una multa oltre che alla Lazio anche alla Roma.

Sconfitta a tavolino

Da escludere la sconfitta a tavolino per quel brutto gesto. La partita persa, infatti, può essere decretata dal direttore di gara solo in due occasioni. La prima riguarda proprio l'impossibilità di quest'ultimo di continuare la gara, la seconda invece riguarda lo stesso Bove. Se il calciatore non fosse stato più in grado di proseguire la partita, allora Orsato avrebbe potuto decretare la vittoria dei giallorossi.