Il countdown per la consegna delle liste è già partito e finirà questa sera alle 20. Salvo ultimi ritocchi e limature, sono ormai dati per certi i nomi degli esponenti che, per i singoli schieramenti, si fronteggeranno nella Capitale e nel Lazio.

Collegi uninominali

Alleati fino a qualche settimanana fa, il leader di Azione e Front Runner della Iista Italia sul serio, Carlo Calenda scende in campo nel colleggio uninominale Roma 1 del Senato, nel quale affronterà Emma Bonino, alleata della coalizione di centrosinistra e la consigliera comunale Lavinia Menunni (FdI) .

All'uninomale della Camera sarà scontro tra il dem Paolo Ciani e la ministra uscente per le pari opportunità, Elena Bonetti (Iv). Mentre per il centrodestra correrà Maria Spena, di Forza Italia deputata uscenteI. I tre si contenderanno il collegio 1, quello del I, II e Garbatella.

Nel III e nel IV municipio la partita sarà tra il vicesegretario Pd Lazio Enzo Foschi e la consigliera comunale della Lega, Simonetta Matone, che fu candidata come vice di Michetti nella corsa al Campidoglio.

Nel Roma 3 (Municipi V e VI) il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, storico esponente di Fratelli d’Italia, dovrà vedersela con l’ex presidente di Legambiente, Rossella Muroni. Nel quinto (Ostia e Fiumicino) dovrebbero scontrarsi Luciano Ciocchetti (FdI) e Patrizia Prestipino (Pd).

A Roma Est l'assessore Andrea Catarci si troverà l'avvocata Giulio Bongiorno. E questo nonostante dentro il centrosinistra capitolo c'è chi ironizzza sulla possibilità per Cararci di essere eletto, ma che sia piuttosto solo «un riempilista».

Collegi plurinominali

Nel proporzionale la coalizione Democratici e Progressisti (Pd con Articolo1, + Europa, Sinistra Italia e Verd) mette in pista per il Senato rispettivamente Ceciclia d'Elia e Bruno Astorre che guideranno i rispettivi listini. Alla Camera, invece, ci sono Nicola Zingaretti, Michela Di Biase e Claudio Mancini per quanto riguarda Lazio 1. Mentre nel Lazio 2 Marianna Madia (Viterbo) e Matteo Orfini (Frosinone e Latina).

D'Elia si scontrerà quindi con la capolista azzurra Annagrazia Calabria. Mentre nel Lazio 2, la capogruppo uscente al Senato, Annamaria Bernini sarà la seconda nel listino proporzionale nel Lazio 2, dietro Berlusconi e davanti a Gasparri. Sia Berlusconi che la Bernini dovrebbero essere eletti anche in altri collegio lasciando il seggio a Gasparri. Il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli sarà candidato capolista nel Lazio 1.

Per quanto riguarda i pentastellati, la composizione delle liste, combina i nomi delle 15 personalità di rilievo inviduate da Giuseppe Conte, agli esiti delle parlamentarie: capilista nel Lazio 1 alla Camera sono il professore Livio De Santoli, il notaio alfonso Colucci e il capogruppo alla Camera uscente Francesco Silvestri - scelto dall'avocato pugliese - e seguito da Francesca Flati, risultata tra i voti più votati online. Nel Lazio 2, capilista ci sono Simona Sassara e Ilaria Fontana. Mentre al collegio plurinominale Lazio 1 c'è Alessandra Maiorino capolista e nel Lazio 2 l'ex ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli.