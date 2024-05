Elezioni europee, sovranisti presentano il Manifesto contro la guerra: da Cardini a Alemanno e Rizzo

Un manifesto per la pace e contro l'unipolarismo, lo chiama così la cordata di sovranisti capitanata da Franco Cardini che presenterà il Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli "L’Italia e l'Europa contro la guerra" il prossimo mercoledì 8 maggio a Roma. Oltre al professor Franco Cardini, parteciperanno Marco Rizzo e Francesco Toscano, leader di Democrazia Sovrana Popolare, insieme a Gianni Alemanno e Massimo Arlechino, segretario e presidente del Movimento Indipendenza.

Manifesto contro la guerra: sovranisti uniti da Cardini a Alemanno e Rizzo

I presentatori del Manifesto, oltre lo storico Franco Cardini, sono: l’antropologa Valentina Ferranti, l’analista Stefano Orsi, il biologo Enzo Pennetta e il filosofo Andrea Zhok.

Insieme ai leader dei due movimenti politici, parteciperà al confronto la diplomatica Elena Basile.

La presentazione è prevista per le ore 10:30 presso la Sede Stampa Estera a Palazzo Grazioli (Via del Plebiscito 102).

Il Manifesto vuole entrare nel dibattito sulle prossime elezioni europeem per «costruire un’Europa completamente diversa da quella attuale», scrive Alemanno. Sarà anche promossa, infatti, una raccolta di firme per dare voce a tutti coloro che non condividono i contenuti e le modalità con cui si sta sviluppando questa campagna elettorale per il rinnovamento del parlamento europeo.