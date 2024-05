Venerdì 3 Maggio 2024, 09:31

Nella circoscrizione più popolosa dello Stivale la sfida è (quasi) tutta in rosa. Quantomeno per i capilista. A sfidare l'onnipresente Giorgia Meloni infatti, ci sono ben 7 donne: l'eurodeputata uscente Silvia Sardone per la Lega (qui il generale Vannacci è all'ultimo posto della lista), l'ex presidente di Emergency e figlia di Gino Cecilia Strada per il Pd, un'altra parlamentare europea uscente come Maria Angela Danzì per il M5S, la docente 39enne detenuta in Ungheria Ilaria Salis per l'Alleanza Verdi-Sinistra, l'ex ministra Elena Bonetti per Azione e, infine, Emma Bonino per la lista Stati Uniti d'Europa. Un en plein che non si concretizza solo per la decisione di porsi in prima linea in tutte le circoscrizioni presa dal vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani. Una scelta però ampiamente bilanciata dal fatto che non solo se eletto Tajani resterà a Roma, ma che dietro di lui c'è un'ampia rappresentanza femminile guidata da Letizia Moratti.

Nel distretto che include Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria e che assegna 20 seggi, assieme ai cavalli di ritorno per Strasburgo (dal meloniano Fidanza al salviniano Panza fino al dem Benifei), non mancano le curiosità. In primis la presenza della bisnipote di Giovanni Giolitti, Giovanna, e quella del nipote del ministro Guido Crosetto, Giovanni, tra le file di FdI. Ma anche quella in FI di uno dei primi sottosegretari di Silvio Berlusconi a palazzo Chigi Luigi Grillo (parlamentare ininterrottamente per 26 anni), nel Carroccio di Gianna Gancia, ex presidente della Provincia di Cuneo e moglie di Calderoli, nella lista Stati Uniti d'Europa di Alessandro Cecchi Paone, e nel Movimento 5 stelle del giornalista Gaetano Pedullà.



