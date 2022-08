Claudio Lotito, il presidente della Lazio, è candidato per Forza Italia al Senato in Molise per le prossime elezioni. Mentre nella stessa regione, per la Camera, correrà il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa. È quanto si apprende da fonti del centrodestra.

