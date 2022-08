Pecoraro, l'ex prefetto di Roma tra i candidati di Fratelli d'Italia

C’è anche l’ex prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, nell’elenco dei candidati alle prossime politiche di Fratelli d’Italia. Pecoraro è stato prima in servizio alla prefettura di Rovigo, poi prefetto di Prato e di Benevento. Fra il 2001 e il 2007 ha ricoperto una serie di incarichi nel Dipartimento della Pubblica sicurezza fino a diventare vice capo della Polizia di Stato.

Nel novembre 2008 diventa prefetto di Roma, rimanendo in carica fino all’aprile 2015, attraversando, quindi, il mandato di Gianni Alemanno e quasi tutto quello di Ignazio Marino. Nel biennio 2011-2012 viene nominato dal Governo Monti commissario straordinario per l’emergenza rifiuti di Roma ma finisce per scontrarsi con i veti incrociati degli enti locali - Renata Polverini in Regione, Nicola Zingaretti in Provincia e Gianni Alemanno in Campidoglio - per cui finisce per rinunciare all’incarico. Ad agosto 2016 e fino al dicembre 2019, è a capo della Procura generale della Federazione italiana Giuoco Calcio.

Per il momento non è noto in quale regione verrà candidato, né se sarà presentato al proporzionale o in un collegio uninominale. Le liste devono essere presentate entro le ore 20 di domani.