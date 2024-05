Venerdì 3 Maggio 2024, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 09:30

Nel Nord-Est è Lega contro tutti. La lista capeggiata dall'eurodeputato uscente del Carroccio Paolo Borchia ha infatti nel mirino Fratelli d'Italia e Forza Italia che - con vista del dopo Luca Zaia che si concretizzerà nel 2025 in Veneto - puntano a scardinare la roccaforte leghista attingendo allo slancio di amministratori locali, di parlamentari con una certa presa sul territorio (come la meloniana Alessia Ambrosi, la consigliera Elena Donazzan e il sindaco e fratello del ministro Luca Ciriani, Alessandro) o di ex militanti del Carroccio (come l'azzurro Flavio Tosi). Ma anche contro il Partito democratico che qui coltiva ambizioni importanti puntando sul presidente del partito ed ex governatore emiliano Stefano Bonaccini o su eletti diventati a loro modo "simboli" come Alessandro Zan.

Se i 5 stelle invece lasciano ampio spazio ai militanti storici (oltre che agli eurodeputati uscenti) come la capolista Sabrina Pignedoli, anche l'Alleanza Verdi-Sinistra punta sugli amministratori locali lanciando la consigliera regionale veneta Cristina Guarda. Per Azione invece, dietro Carlo Calenda ed Elena Bonetti, corrono l'ex sindaco di Parma ed ex +Europa Federico Pizzarotti, l'imprenditrice Lara Bisin e pure l'ex deputato socialista e sottosegretario dei governi Craxi I e II, Goria e De Mita Mario Raffaelli.

Tra le curiosità un posto lo merita senza dubbio Graham Robert Watson. Nato in Scozia, ma diventato cittadino italiano grazie alla moglie fiorentina, è uno storico eurodeputato dei liberaldemocratici britannici su cui - "grazie" alla Brexit - ha deciso di puntare il tandem Matteo Renzi-Emma Bonino, mettendolo in cima alla lista degli Stati Uniti d'Europa.

