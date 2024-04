Vladimir Luxuria conduttrice de L'Isola dei Famosi 2024, chi è? Età, vero nome, il passato difficile, l'operazione e il fidanzato

Tutto è pronto: stasera in tv, lunedì 8 aprile prende il via la nuova edizione de L’Isola dei famosi 2024 in prima serata su Canale 5. Alla guida della diretta del reality sarà Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese, e in Honduras ci sarà Elenoire Casalegno come inviata. Scopriamo dunque qualcosa in più sulla conduttrice.

Vladimir Luxuria, chi è: il nome all'anagrafe

Vladimir Luxuria nasce Wladimiro Guadagno a Foggia il 24 giugno 1965 (ha 57 anni). E' un'attivista, scrittrice, personaggio televisivo, opinionista, direttrice artistica, attrice, cantante, drammaturga ed ex politica italiana.

È stata deputata della XV legislatura, durante il governo Prodi II, diventando la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo.

Nella città pugliese intraprende la carriera artistica, dapprima organizzando feste presso la discoteca Dirty Dixy Club, poi esibendosi con i primi spettacoli dal vivo nel 1982 alla Taverna del Gufo. Nel 1985 si trasferisce a Roma, dove si laurea alla Sapienza - Università di Roma in Lingue e Letterature straniere con 110 e lode e una tesi sullo scrittore Joseph Conrad.

La carriera: dal Muccassassina al parlamento (e ora alla conduzione dell'Isola)

Alla fine degli anni ottanta incomincia il suo impegno nel movimento per i diritti della comunità LGBT. Entra a far parte del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, di cui nel 1993 diventa direttrice artistica organizzando la serata Muccassassina, che si teneva inizialmente al centro sociale "Villaggio Globale". La serata diventa in quegli anni una delle più note della capitale, e arriva a ospitare personaggi di calibro internazionale come David LaChapelle, Grace Jones, Rupert Everett, Alexander McQueen.

Insieme con Imma Battaglia e Vanni Piccolo fu organizzatrice del primo Gay pride d'Italia, che si tenne a Roma il 2 luglio 1994 e al quale parteciparono circa diecimila persone. Sempre a Roma, incominciò contemporaneamente la sua carriera nel mondo dello spettacolo e del cinema. Da attrice, è apparsa nel film Come mi vuoi di Carmine Amoroso e, dal 2000, recita in piece teatrali. In televisione, è stata ospite fissa del Maurizio Costanzo Show tra il 1999 e il 2005; ha condotto One Shot Evolution e L’isola di Adamo ed Eva (2015); è stata naufraga de L’Isola dei Famosi nel 2008 e invita del reality nel 2009; è stata opinionista del Grande Fratello nel 2014. Nel 2019, è stata anche ospite temporanea del GF Vip di Barbara d’Urso e ha partecipato a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Nel 2023, è nuovamente opinionista de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, insieme a Enrico Papi e per il 2024 diventa conduttrice del reality.

L'infanzia difficile: il bullismo, le violenze e la prostituzione

Il volto televisivo, con un passato da parlamentare, si è raccontata a tutto tondo, a partire dalla sua infanzia, da quando ha capito di essere un bambino diverso dai cugini e dai compagni di scuola: «I vestiti da maschio li sentivo addosso come una camicia di forza. Invidiavo mia sorella Laura che poteva tirare i coriandoli vestita da spagnola». Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere, Vladimir Luxuria ha rivelato di essere stata bullizzata nel corso dell’adolescenza: «A scuola mi scrivevano “ricchione” sui libri. Mi facevano la pipì nelle scarpe quando me le toglievo per cambiarmele con quelle da ginnastica. Mi davano spinte, mi tiravano oggetti. Quando avevo diciassette anni un gruppo di ragazzi mi ha anche inseguito con le spranghe. Ma mai ho avuto così tanta paura come una sera a Praga. Avevo ventiquattro anni e sembravo una donna ormai. Cosa le è successo? Ero in un locale, avevo bevuto un po’. C’era uno che mi corteggiava. Gli ho dato spago. Siamo finiti in un albergo. Quando lui ha capito che non avevo la vagina l’ho visto trasformarsi in un assassino. Mi ha sferrato un pugno che ha provocato una crepa nel muro. Se non mi fossi spostata sarei morta». A causa delle difficoltà vissute nel corso degli anni, intervistata a La Zanzara, ha ammesso di aver lavorato come prostituta. «Era una sorta di vendetta. O forse di riscatto. Non lo so dire». Inoltre, nel salotto di Barbara d’Urso, ha raccontato di aver subito numerose aggressioni come quella documentata dal lei stessa attraverso una foto condivisa sul suo account Instagram. In questa circostanza specifica, venne aggredita da alcuni ragazzi mentre si trovava nella metropolitana di Milano.

Gli interventi chirurgici

Si definisce transgender, cioè la sua identità di genere non corrisponde al sesso di nascita. Non si è mai sottoposta a intervento chirurgico di vaginoplastica, concedendosi, però, un'operazione di elettro-coagulazione per inibire la crescita della barba e in seguito, nel 2007, una rinoplastica e una mastoplastica, dichiarando: «Si tratta di un adeguamento di genere. Adeguo la mia esteriorità alla mia interiorità».

La transizione, perché non la completa

Nell'agosto del 2009 dichiara di essere intenzionata a sottoportsi all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso.

La vita sentimentale

A 16 anni, Vladimir Luxuria ha avuto la sua prima storia d’amore che, tuttavia, è finita a causa della vergogna provata dal partner nei confronti della donna. Avrebbe avuto una relazione clandestina con un importante politico di centro-destra. Alla rivista Oggi ha raccontato di questa storia d’amore e della difficoltà di lui a usicre allo scoperto. Nel 2017 racconta di una nuova relazione, ma non si sa molto circa l’identità della persona amata. Qualche anno fa Vladimir Luxuria è stata legata ad Amin, giovane attivista curdo. I due si sono conosciuti in una sera di inizio estate, davanti a una birra. Amin non sapeva nemmeno di avere a che fare con una persona famosa: «L’ha scoperto dopo ripetute richieste di selfie che mi facevano per strada. Lui non guarda la tv e non parla italiano, abbiamo comunicato e comunichiamo in inglese… Ma non si è fatto alcun problema a presentarmi subito ai suoi cugini, ai suoi amici», ha raccontato Luxuria a inizio 2020 alla Gazzetta del Mezzogiorno. In quel periodo Amin si era appena trasferito in Germania, per motivi di lavoro. Dopo qualche mese, a giugno 2020, l’ex parlamentare ha confermato la fine della loro storia d’amore, rivelando a Pierluigi Diaco durante una puntata di “Io e te” di essere single. Nell’estate 2020 racconta di avere un flirt con un ex ballerino di Amici, Gennaro Siciliano. «Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Poi da cosa nasce cosa. Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico: fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano disegnati!». Nel mese di maggio del 2021, dopo un anno di frequentazione, Vladimir e Gennaro avrebbero iniziato a vivere i primi problemi di coppia. In seguito, sarebbero arrivati alla rottura. È bene sottolineare, però, che nessuno dei due ha mai confermato la relazione, né tantomeno commentato l'addio.

Il giovane fidanzato

Vladimir Luxuria, 58 anni, è uscita allo scoperto, rivelando il nome del suo (baby) fidanzato: si chiama Danilo Zanvit Stecher e ha 21 anni meno di lei. «Con lui siamo una coppia aperta non praticante, nel senso che ci piace pensare che potremmo avere altre storie, ma non le abbiamo», ha rivelato al Corriere della Sera. Ma «non lo voglio chiamare fidanzamento». Danilo è un ragazzo di trentasette, ma ne dimostra meno dice Vladimir che ammette che per lui «mi tocca fare i trattamenti laser sul viso per compensare il gap». Si conoscevano da tempo, ma l'amore sarebbe sbocciato da pochi mesi e adesso hanno deciso di uscire allo scoperto. Danilo Zanvit Stencher ha 37 anni ed è di Bolzano. Membro dell'Arcigay, l'attivismo è al centro della sua vita, mentre non si hanno informazioni sul suo lavoro. Vive a Bolzano, anche se dal suo profilo Instagram - dove conta poco più di 2 mila follower - si vede che viaggia molto e spesso proprio in compagnia di Luxuria. La conoscenza tra Danilo Zanvit Stencher e Vladimir Luxuria è di vecchia data. Spulciando i social del 37enne, infatti, ci sono moltissime foto insieme all'attuale fidanzata e le prime risalgono a prima del 2020. L'attivista avrebbe iniziato a vederlo con occhi diversi qualche mese fa. Galeotta - pare - è stata una cena a casa di Ilary Blasi: Danilo è molto amico con Bastian Muller, il compagno della conduttrice, che avrebbe caldeggiato per un loro avvicinamento.

Lite con la Blasi?

Pronta per questa nuova esperienza televisiva Luxuria spiega al Corriere della Sera che non ha “fatto fuori” Ilary Blasi da L'Isola dei Famosi: «Quest’idea del mondo dello spettacolo che appena uno gira le spalle bisogna accoltellarlo non mi appartiene, io il coltello lo uso solo per affettare il pane. Non ho fatto fuori Ilary come lei non aveva fatto fuori Alessia Marcuzzi. Tocca qua, tocca là. Oggi tocca a me»

Il vitalizio



Nel 2006 è stata eletta deputata nelle liste di Rifondazione Comunista, diventando la prima donna transgender a diventare parlamentare in Europa. Al momento non percepisce il vitalizio da parlamentare poiché non ha raggiunto l’età pensionabile.