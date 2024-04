Francesca Bergesio, età, vita privata, le prese in giro per l'altezza: chi è la Miss Italia naufraga all'Isola dei Famosi

Ci siamo, stasera in tv, lunedì 8 aprile inizia l'Isola dei famosi 2024. Un cast tutto nuovo con Vladimir Luxuria al timone, Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno come inviata. Tra i naufraghi tanti volti noti dello spettacolo, tra loro in questa edizione arriva anche Francesca Bergesio, scopriamo dunque qualcosa in più sulla Miss Italia 2023.

Francesca Bergesio, chi è

Francesca Bergesio, 19 anni, di Bra (Cuneo) è la Miss Italia 2023.

Il bullismo

La Bergesio ha raccontato di essere stata vittima di bullismo. «Quando andavo a scuola - ha affermato - c'è stato un periodo nel quale venivo presa in giro per la mia altezza». Una serie di atteggiamenti che hanno segnato profondamente la ragazza, la quale però non si è mai lasciata scoraggiare e, anzi, afferma: «Ho imparato a fare della mia altezza un punto di forza e a non lasciare che le critiche potessero scalfirmi».

Vita privata

Francesca è molto riservata e, infatti, non ha mai parlato della sua vita privata. È molto legata alla sorella Virginia ed è appassionata di recitazione e di calcio, in particolare è una grande tifosa della Juventus.