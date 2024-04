Edoardo Franco, chi è lo chef dell'Isola dei Famosi: da Masterchef alla nuova avventura in tv

Edoardo Franco, lo chef italiano diventato noto nel 2022 per la partecipazione a MasterChef Italia, sarà uno dei naufraghi de L'isola dei Famosi che inizierà stasera.

Chi è

Nato nel 1996 a Varese, si appassiona alla cucina fin da piccolo tanto da scegliere per il suo percorso di studi un indirizzo attinente al mondo della ristorazione. Frequenta un istituto alberghiero e una volta conseguito il diploma si trasferisce in Scozia, per la precisione a Edimburgo, con l’obbiettivo di scoprire culture diverse e di apprendere nuove ricette. Per mantenersi lavora come biker e barman ma dopo diversi anni nel Regno Unito decide di tornare in Italia per concentrarsi sul suo sogno di diventare uno chef.

MasterChef

Sceglie di puntare su un talent show e per questo si iscrive alle selezioni per entrare nel cast di MasterChef Italia.

Supera i provini e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli gli consegnano così l’ambito grembiule bianco. Fin dalle prime puntate Edoardo Franco si afferma come un cuoco creativo e preparato collocandosi così tra i favoriti della 12ª edizione del programma. Grazie ai suoi piatti avanza nella competizione fino ad accedere alla finale dove il suo menù Tuttomondo si aggiudica la vittoria del talent show. Il giovane chef conquista così un montepremi dal valore di 100 mila euro e ha inoltre la possibilità di formarsi presso ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Nel 2023 esce nelle librerie Daje! La mia cucina senza confini, il suo primo libro di ricette pubblicato dall’editore Baldini + Castoldi. Dopo la sua vittoria a MasterChef Edoardo Franco appare in diversi programmi televisivi, è infatti ospite de Le Iene, dove rilascia una simpatica intervista alla fine della quale si lascia anche tagliare i capelli. Inoltre è più volte ospite di Stasera c’è Cattelan su Raidue, dove propone piatti veloci e alla portata di tutti. Nel 2024 il cuoco ha la sua prima esperienza in un reality show, partecipa infatti a L’Isola dei Famosi, insieme a Joe Bastianich e a Marina Suma è uno dei naufraghi della 18ª edizione del programma. Al timone del programma, dopo la mancata conferma di Ilary Blasi, c’è l’ex opinionista Vladimir Luxuria.