Chi è Valentina Vezzali, la campionessa di scherma all'Isola dei Famosi: età, carriera, marito e la discesa in politica

L'Isola dei Famosi è pronta a tornare sui piccoli schermi dei fan italiani, con la nuova edizione che presenta grandi novità. Innanzitutto, a dirigere il reality quest'anno c'è Vladimir Luxuria che ha portato con sé diverse novità. L'ex naufraga che ha vinto lo show nel 2008, nella diciottesima edizione trasmessa in prima serata su Canale 5, sostituisce Ilary Blasi passando da oponionista a conduttrice. Per la prima volta il programma avrà una conduttrice trans. I concorrenti sono diciotto e tra questi c'è anche Valentina Vezzali, volto noto dello sport italiano e olimpico a livello mondiale grazie al suo dominio nella scherma, dove si è specializzata nel fioretto.

Greta Zuccarello all'Isola dei Famosi, chi è la ballerina di Ciao Darwin ed ex fidanzata del campione di nuoto Dotti

Chi è Valentina Vezzali: la carriera sportiva

Valentina Vezzali è una ex sportiva italiana, schermitrice specializzata nel fioretto. Nata il 14 febbraio 1974, Valentina oggi ha 50 anni ed è il massimo esempio di tenacia applicata allo sport. La sua carriera comincia a 6 anni, con la sua routine che era già abbastanza ferrea nonostante l'età. I primi successi arrivano all'età di 15 anni nel Campionato Mondiale Cadette, dove si specializza nel fioretto.

Nel 1990 porta a casa una medaglia di bronzo nella categoria under 20, nel 1992 una d’argento e nel 1993-1994 due ori ai Mondiali.

Il debutto alle Olimpiadi arriva nel 1996, con l'edizione di Atlanta, dove la sua carriera entra nel vivo. Negli Stati Uniti ottiene una medaglia d'argento per il fioretto e un oro nella prova di squadra. Dopo te anni, nel 1999 entra a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e l'anno successivo. Alle Olimpiadi di Sydney del 2000 Valentina conquista il podio. Il suo palmarès è formato da 16 ori mondiali e 13 europei. Dopo i Mondiali di scherma a Rio de Janeiro del 2016 si interrompe la sua carriera con una medaglia d'argento.

È la schermitrice più vincente della storia e l'atleta italian con più medaglie internazionali in assoluto: 56. Ha partecipato a 5 Olimpiadi conquistando 9 medaglie in 9 gare: 3 ori 1 argento e 1 bronzo individuali oltre a 3 ori e 1 bronzo a squadre. Inoltre, ha vinto 11 volte la Coppa del Mondo ddi Fioretto e 30 titoli italiani. È l'unica schermitrice, uomini compresi, ad avr vinto tutti i trofei in palio.

La discesa in politica

La tenacia e la voglia di ottenere sempre il massimo portano Valentina Vezzali a scendere in politica nel 2013, quando si candida alle elezioni per diventare deputata nella lista di centro fondata da Mario Monti. Viene eletta nella circoscrizione Marche e Campania 1. Poi entra a far parte della Commissione Cultura e nel 2015 diventa vicepresidente nazionale di Scelta Civica. Nel 2017 si allea con Forza Italia perle elezioni politiche del 2018 e nel 2021 diventa sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La vita privata

Nel 2002 Valentina Vezzali sposa Domenico Giugliano, un ex calciatore professionista, e dal loro matrimonio nel 2005 nasce il figlio Pietro. Nel 2013 la famiglia si allarga nuovamente con l’arrivo di Andrea, il secondogenito. Quattro anni più tardi la coppia annuncia il divorzio, i due rimangono però in ottimi rapporti per il bene dei figli.