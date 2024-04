Lunedì 29 Aprile 2024, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 14:38

Oggi (29 aprile) William e Catherine Middleton celebrano il loro 13esimo anniversario di matrimonio, in un anno difficile per la coppia, alle prese con i problemi di salute di Kate e del Re Carlo. Prima della diagnosi di cancro della principessa di Galles, sottoposta a chemioterapia preventiva, la coppia ha lavorato sodo in 12 anni, dato che Kate e William hanno svolto un totale di 237 impegni ufficiali, comprese occasioni importanti come la parata del giorno di San David delle guardie gallesi, il Trooping the Colour, il Festival of Remembrance, il Spettacolo di Royal Variety e servizio di canti natalizi di Together for Christmas. Vediamo come passeranno questa importante giornata, in un periodo della loro vita tutt'altro che semplice.

La malattia

Ma i mesi più recenti hanno portato tristezza e preoccupazione, in particolare, per i problemi di salute della principessa che, dopo un importante intervento chirurgico addominale all'inizio dell'anno, è ora sottoposta a cure per una forma di cancro non specificata. Kate ha avuto il sostegno incondizionato del marito, come ha detto la stessa principessa alla nazione nel commovente discorso video nel quale aveva dichiarato di essere affetta dal cancro.

Le ultime notizie dalla Royal Family

Il ritorno del Principe William ai suoi impegni pubblici giovedì 18 aprile e l'inaspettato annuncio di un "parziale" ritorno sulle scene del Re Carlo, che ha dovuto smentire le voci dei tabloid americani riguardo il suo stato di salute, segnalano una stabilizzazione nelle dinamiche familiari e istituzionali del palazzo. Il 23 aprile, in occasione del compleanno del piccolo Principe Louis, William e la moglie hanno pubblicato una foto del bambino, scattata da Kate, una mossa che sembra voler confermare la normalità e la serenità familiare.

Come festeggeranno l'anniversario?

Questo periodo ha visto i Duchi di Galles particolarmente attenti al benessere emotivo dei loro figli, nel tentativo di preservare la normalità durante il delicato periodo di chemioterapia a cui la duchessa sta attualmente sottoponendosi. È probabile, quindi, che oggi la principessa, che ama cucinare e realizzare torte, abbia deciso di trascorrere l'anniversario con il marito e i figli proprio all'Adelaide Cottage, dove si sta sottoponendo alle cure. Nel frattempo, hanno condiviso su Instagram una fotografia risalente al giorno del matrimonio.

I nuovi titoli

Kate Middleton è diventata recentemente il primo membro della famiglia reale nominato all'Ordine dei Compagni d'Onore. Prima di lei nessun reale aveva mai ottentuo un titolo simile che invece era stato assegnato a personaggi illustri come Paul McCartney o Elton John. Kensington Palace ha annunciato che la principessa del Galles ha ricevuto questo nuovo prestigioso onore da re Carlo III, 75 anni, anch'egli malato di tumore. Il monarca ha conferito nuove onorificenze anche al figlio William e alla consorte, la regina Camilla, 76 anni. La 41enne è stata insignita dal Re per il suo "eccezionale" servizio pubblico.

Il matrimonio

L'alchimia personale tra Kate e William è stata una caratteristica anche delle loro apparizioni pubbliche - ricorda il Daily Mail - a partire dal 29 aprile del 2011, che il giornale britannico definisce uno dei momenti più belli del decennio: «L'unione del principe William, affascinante erede al trono, e dell'elegante cittadina comune Catherine Middleton. Anche il tempo britannico è stato favorevole, con le nuvole che si sono diradate e i nuovi marito e moglie sono emersi dall'Abbazia di Westminster per salutare il pubblico e si sono ritrovati bagnati dal sole dorato primaverile».