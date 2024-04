Maite Yanes, età, carriera, vita privata: chi è la modella e attrice naufraga all'Isola dei Famosi 2024

Ci siamo, stasera in tv, lunedì 8 aprile inizia l'Isola dei famosi 2024. Un cast tutto nuovo con Vladimir Luxuria al timone, Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno come inviata. Tra i naufraghi tanti volti noti dello spettacolo, tra loro in questa edizione arriva anche Maité Yanes, scopriamo dunque qualcosa in più sulla modella e attrice.

Maité Yanes, chi è

Maité Yanes è nata in Spagna da genitori cubani e ha 34 anni. Inizia a frequentare il mondo della moda nel suo paese natale all’età di 15 anni e questo la porta a spostarsi in Italia, nello specifico a Milano, e in America, a New York. È negli Stati Uniti che firma un contratto con un'importante agenzia internazionale, la Women Management che cura gli interessi di star come Naomi Campbell.

La carriera

Nel 2017 debutta in tv come valletta nel programma Colorado. Nel 2019 ha recitato nella serie televisiva “1994” con Stefano Accorsi. I più la ricorderanno, però, per la sua parte popolare nel film “Il sesso degli angeli” del 2022, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Qui l’attrice veste i panni di Bella, una prostituta. Non ha comunque mai abbandonato la pasione per la danza: ha ballato anche per la famosa cantante Skin. Nel 2024 è tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi.

Vita privata

Non è chiaro se Maitè Yanes sia fidanzata oppure single. Probabilmente si scoprirà già nelle prime puntate dell'Isola e chissà che non sia proprio durante il reality che sbocci l'amore.