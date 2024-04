Samuel peron a L'Isola dei Famosi 2024, chi è? Età, vita privata, la morte della mamma, l'infanzia, il bullismo, il figlio e l'addio (forse) a Milly Carlucci

Ci siamo, stasera in tv, lunedì 8 aprile inizia L'Isola dei famosi 2024. Un cast tutto nuovo con Vladimir Luxuria al timone, Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno come inviata. Tra i naufraghi tanti volti noti dello spettacolo, tra loro in questa edizione arriva anche Samuel Peron, scopriamo dunque qualcosa in piu' sul ballerino.

Samuel Peron chi è

Samuel Peron nasce a Marostica (Vicenza) il 21 aprile 1982 (ha 42 anni). Comincia a danzare all'età di 4 anni. La sua formazione artistica spazia dal ballo liscio allo standard, dal latino-americano al funky, dalla danza contemporanea a quella moderna. Diplomato all'Istituto d'arte come designer, si iscrive al corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Padova; conseguirà la laurea nel 2015 all'Università telematica San Raffaele.

La carriera

Nel 1991 partecipa allo show Sabato al circo nel corpo di ballo di Cristina D'Avena e nel 1992 partecipa allo show Bravo Bravissimo condotto da Mike Bongiorno. Nel 2001 si classifica terzo nel campionato italiano amatori A1 danze latino americane. A partire dalla seconda edizione del 2005, partecipa ininterrottamente al programma Ballando con le stelle, in onda su Rai 1, vincendo la quarta edizione (2007) in coppia con l'attrice Maria Elena Vandone. Nella stagione 2005-2006 interpreta il ruolo di Cesàr nel musical La febbre del sabato sera diretto da Massimo Romeo Piparo, già produttore di Ballando con le stelle. Con la collega Natalia Titova è protagonista dello spettacolo teatrale Tango d'amore... e nel 2012 riprende il tour di Tutto questo Danzando insieme ai ballerini di Ballando con le stelle con il cantante e attore Mikee Introna. Nel 2013 compare nell'episodio Senza scrupoli della serie televisiva Un caso di coscienza 5 in onda su Rai 1 per la regia di Luigi Perelli.

Addio a Ballando?

Nell’edizione 2023 di Ballando, Peron balla con Simona Ventura, formando una delle coppie più apprezzate della 18esima edizione dello show di Milly Carlucci. Secondo alcuni rumors, la sua esperienza a Ballando con le stelle, partita nel 2005, potrebbe chiudersi proprio al termine dell’attuale stagione. A 41 anni suonati, il ballerino sarebbe infatti intenzionato ad appendere le scarpette al chiodo per dedicarsi ad altre attività lavorative, restando però a orbitare nel mondo televisivo di Milly Carlucci.

Il bullismo

Ospite a Verissimo questo weekend ha raccontato del dolore per la morte della mamma e non solo: «Due anni sono pochi. Ho cercato di metabolizzare in una certa maniera, eravamo molto legati io e lei. Fa parte della vita, bisogna andare avanti. Quando ero piccolo i miei mi sono stati molto vicini. Ai miei tempi il ballo era visto una disciplina per le ragazze, per questo sono stato deriso e preso in giro. Ho avuto però un grande supporto da parte della famiglia. Ho provato anche a fare altri sport, ma sono sempre tornato al ballo, la mia comfort zone».

Vita privata

Samuel Peron è legato sentimentalmente a Tania Bambaci, una modella nota per essere arrivata in finale a Miss Italia 2010 e aver vinto la fascia di Miss Sicilia. La scintilla tra i due è scoppiata nel 2013 e, dopo 9 anni di amore, è arrivato il loro primo e unico figlio di nome Leonardo, nato nel 2022.