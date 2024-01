Sinner, tutti pazzi per Jannik: tra sponsor e premi potrebbe guadagnare 50 milioni in due anni. E Sanremo lo insegue per la serata finale

La Sinnermania ha toccato il diapason dell’entusiasmo. Perché l’Italia ieri mattina si è fermata a guardare, soffrire, ammirare il suo campione di tennis per tre ore e 44 minuti, posticipando il pranzo per l’occasione. Con la vittoria degli Australian Open in una partita epica che rimarrà scolpita nella memoria, Jannik Sinner è entrato così nell’Olimpo. Gongola il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi: «Questa è la più grande soddisfazione. Abbiamo vinto la Coppa Davis, vinciamo ora il primo Slam, siamo stati finalisti con le donne nella gara a squadre e finalisti nel doppio sempre agli Australian Open. Che dobbiamo fare di altro? Il valore sociale della vittoria di Sinner è molto più ampio, è una vittoria dove noi italiani abbiamo vinto questo torneo e raggiunto questo livello grazie al lavoro, il sacrificio e la tenacia. Non credo che da altre parti questo sia successo». Ormai c’è la fila dei tifosi di Jannik, come dimostrano le tante reazioni dei non tennisti per lo sportivo più richiesto del momento, il cui splendore del successo si riverbera anche nei guadagni.

Una pioggia di milioni, oltre due, per la vittoria finale a Melbourne, che si andrebbero ad aggiungere ai cinquanta che potrebbe guadagnare in soli due anni tra premi e sponsor. Il Festival di Sanremo gli sta facendo da tempo una corte serrata, a maggior ragione dopo questo trionfo: l’organizzazione farà di tutto per averlo lì o nella giornata inaugurale, diventerebbe l’ospite di onore. Magari con una presenza di Fiorello, nelle vesti di grande mattatore nonché grande appassionato di tennis: potrebbe diventare una serata con uno dei maggiori ascolti della tv italiana.

Come quando nel 1988 Sanremo si fermò per lasciar spazio ad Alberto Tomba, che conquistava il suo secondo oro olimpico. Ora tocca a Sinner, che da piccolo praticava proprio lo sci, entrare nelle case degli italiani.

IN FESTA

Un Sinner che adesso tornerà in Italia e sarà accolto con grandissimi onori. Non mancheranno gli impegni, visto che giovedì alle 16 sarà ricevuto insieme ai compagni di Davis dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’incontro, inizialmente previsto per il 21 dicembre scorso, era slittato per gli impegni presi dagli azzurri dopo la conclusione della stagione 2023. È un’Italia in festa per il suo nuovo idolo sportivo: Sinner, il ragazzo-campione dai capelli rossi diventato re a Melbourne che ha fatto commuovere l’attore Max Giusti: «Ho pianto per Jannik e per la sua famiglia. Amo il tennis, ho la fortuna di avere un’accademia di tennis, di lavorare con la Federazione italiana tennis e vedere questi ragazzini. E visto che Jannik ha dormito sul mio divano, credo che non lo venderò più». Un mito dello slittino come Armin Zoeggeler, altoatesino come Sinner, ha raccontato di «aver visto la finale assieme a tutta la squadra sui telefonini perché eravamo impegnati nell’ultima giornata dei Mondiali in Germania. Sinner è un ragazzo mentalmente forte e molto tranquillo, lui sa cosa vuole. Non l’ho mai incontrato. In futuro può arrivare fino al numero uno del ranking mondiale». Come uno è il numero che indossava Gigi Buffon dietro la maglia. «Sei stato semplicemente straordinario», è il messaggio postato da Gianluigi Buffon, che ha brindato con Sinner ai suoi 46 anni compiuti ieri.