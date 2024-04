Kate Middleton, per la prima volta il nuovo titolo: la scelta di Re Carlo III

Domenica 28 Aprile 2024, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 13:40

Il 23 aprile, in occasione della festività di San Giorgio, il palazzo Reale britannico ha reso noto un aggiornato elenco di onorificenze, che comprende l'attribuzione a Kate Middleton del titolo di Compagna Reale dell'Ordine dei Compagni d'Onore. La nuora del re è diventata il primo membro della famiglia reale a essere ammessa in questo prestigioso ordine. Creato nel 1917 da re Giorgio V, l'Ordine dei Compagni d'Onore si propone di omaggiare le eccellenze nei campi delle arti, delle scienze, della medicina e del servizio pubblico, come indicato sul sito ufficiale della famiglia reale. Attualmente, l'Ordine conta 65 membri, tra cui figure di spicco come politici, cantanti, scienziati, scrittori, attori e sportivi, tra cui Elton John, Paul McCartney e J.K. Rowling. Kate Middleton, come sta? Il silenzio di Buckingham palace, le cure per il cancro e le ipotesi sul ritorno in pubblico