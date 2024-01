Maria Braccini, la gioia per il suo Jannik. Il commento sui social della fidanzata di Sinner: «Grazie»

La vittoria di Jannik Sinner ha scatenato i commenti sul web. Il tennista italiano ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui appare sorridente con la Norman Brookes Challenge Cup degli Australian Open. Il 22enne azzurro ha scritto «Never, stop, fighting! My first Grand Slam title, lost for words, forza!».

Il commento di Maria Braccini

Tra i commenti c'è anche quello della fidanzata Maria Braccini, modella e influencer 22enne che ha commentato con "Grazie" il post del compagno Jannik, con un emoji che piange e un cuore rosso. Nel giorno più importante fin qui nella carriera di Sinner, non è mancato il supporto anche pubblico della sua attuale compagna che ha voluto fargli sentire la sua presenza.