Sinner-Medvedev, domani la finale: dove vederla in chiaro, orario, i precedenti, raking e le quote

Serviva l'impresa, e impresa è stata. Jannik Sinner scrive un'altra pagina del tennis azzurro, conquistando la sua prima finale di Slam e diventando il primo italiano a raggiungere quella degli Australian Open: sfiderà il russo Medvedev domenica mattina, per un'impresa che sarebbe davvero storica. C'è moltissima attesa per il match. Ecco quando si gioca, dove vedere la finale (in chiaro e in streaming), il raking e le quote.