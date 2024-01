Sinner, chi è: età, altezza, genitori, fidanzata, fratello e patrimonio (nel 2023 ha guadagnato oltre 13 milioni)

Jannik Sinner, l'enfant prodige del tennis italiano, nasce il 16 agosto 2001 (ha 22 anni) a San Candido un paese in provincia di Bolzano. È alto 1,88. Figlio di Siglinde e Hanspeter, entrambi di madrelingua tedesca, Jannik cresce all’ombra di un rifugio denominato Fondovalle, o Talschlusshütte. Inevitabile che, in un ambiente simile, il primo contatto col mondo dello sport passi dagli sci. Jannik si dedicherà allo sci alpino fino ai 13 anni, dopodiché accantonerà questa passione per inseguire il sogno del tennis. Andò quindi via di casa e sitrasferì a Bordighera insieme al suo ex storico allenatore Piatti. L'esordio nel circuito arriva ad appena 14 anni e da quel momento è una vera e propria ascesa.

Sinner, le 10 curiosità sul nuovo campione: dalla famiglia alla fidanzata (e iniziò con un altro sport)