Domenica 28 Aprile 2024, 14:44

La famiglia reale è conosciuta per i suoi titoli reali lunghissimi e molto difficili da ricordare, ma una volta che i riflettori si spengono e si entra nelle quattro mura di "casa", il clima che si respira è quello di una dolce famiglia normale, con i suoi pregi e i suoi difetti, i momenti belli e quelli un po' meno belli. La famiglia reale sta affrontando in questo momento uno dei periodi più difficili per loro, vista la lotta alla malattia di re Carlo e della principessa Kate, ma i principi di Kensington Palace cercano di portare con loro gioia e felicità. George, Charlotte e Louis con i loro caratteri così diversi, ma allo stesso tempo così dolci riescono a strappare un sorriso proprio a tutti.

Negli anni la curiosistà sulle loro vite private è cresciuta sempre di più: i sudditi vogliono sapere le loro abitudini, cosa piace fare e cosa non vogliono fare, ma anche i loro soprannomi. Mentre il principe George è chiamato così sia da parenti che amici e compagni di classe, la principessina Charlotte ha un soprannome particolare che ricorda la regina Elisabetta.

Il soprannome di Charlotte

La principessa Charlotte aveva un legame molto profondo con la regina Elisabetta. Nonna e nipotina amavano trascorrere del tempo insieme e la regina vedeva nella piccola il suo sguardo curioso e vivace, quello con cui a 25 anni salì al trono d'Inghilterra, dove vi rimase seduta ferma e solida per oltre 70 anni.

Secondo quello che riporta BirminghamLive, alcuni compagni di scuola della principessa Charlotte sono soliti chiamarla «Lottie Wales», ricordando così il titolo nobiliare dato alla sua famiglia da re Carlo dopo la morte della regina Elisabetta, ma non è finita qui.

Il soprannome Lottie viene spesso accompagnato da appellativi molto divertenti in casa. Secondo quello che riportano fonti vicine alla famiglia reale, Kate e William e altri membri della Royal Family sono soliti chiamare Charlotte "la principessa guerriera", per via della sua tenacia e della sua determinazione, dimostrata spesso anche in eventi ufficiali.

I soprannomi di George e Louis

George e Louis non possono scappare dai soprannomi di mamma Kate e papà William: il più grande dei principini viene anche chiamato PG o Tips, un cenno al marchio di tè preferito dalla famiglia britannica, mentre il più piccolo viene soprannominato amorevolmente "Baby Boss" e questo non ha proprio bisogno di spiegazioni.