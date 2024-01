Sinner trionfa in Australia, Meloni: «Scritta pagina di storia che ci rende orgogliosi». Malagò: «Nel Pantheon dei miti azzurri»

Un leggendario Jannik Sinner vince gli Australian Open di tennis, battendo al quinto set il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, in rimonta al quinto set dopo una battaglia fisica e nervosa durata 3 ore e 44 minuti con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Sinner entra così nella storia conquistando il suo primo Slam dopo quasi 48 anni da Adriano Panatta nel singolare maschile.

Sinner come Pietrangeli e Panatta: è il primo Slam italiano dopo 48 anni. Ecco tutti i trionfi azzurri

Trionfo Sinner, le reazioni

Il premier Giorgia Meloni ha scritto sui social: «Jannik Sinner scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi.

«Da oggi, più che mai, nel Pantheon dei Miti intramontabili del tennis azzurro e mondiale. Uno stratosferico Sinner è il re dell'Australian Open dopo una maratona di speranza, sofferenza ed emozione, trasformata in gioia incontenibile. Un italiano torna a vincere uno Slam quasi 48 anni…». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò su X sul successo di Jannik Sinner agli Australian Open.

Da oggi, più che mai, nel Pantheon dei Miti intramontabili del #tennis azzurro e mondiale. Uno stratosferico #Sinner è il re dell'#AusOpen dopo una maratona di speranza, sofferenza ed emozione, trasformata in gioia incontenibile. Un italiano torna a vincere uno Slam quasi 48 anni… pic.twitter.com/HVJujnGCub — Giovanni Malagò (@giomalago) January 28, 2024

«Immenso Sinner!!! L'Italia si stringe attorno al suo campione. Il primo a vincere l'AustralianOpen», scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «48 anni dopo Panatta un tennista italiano vince un torneo del grande slam. Una giornata memorabile per il nostro sport. Sei un grande, Jannik!», aggiunge.

«Con una rimonta strepitosa, Jannik Sinner ha scritto una pagina leggendaria della storia del tennis italiano. Solo i grandi campioni non si perdono mai d'animo lottando fino alla fine. Congratulazioni!». Così sui social il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

«Concentrazione, testa, eleganza, forza da Campione! Il mondo si inchina al nostro Sinner che vince gli Australian Open battendo in finale il russo Medvedev ed entrando così nella storia del tennis. Grazie Jannik, orgoglio italiano». Così su Facebook il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida.

«Storia. Epico Jannik Sinner!», scrive su X la segretaria del Pd, Elly Schlein.

«Emozione purissima! Oggi questo ragazzo ha scritto la storia del tennis italiano. E il bello di questo sport è che anche quando tutti pensano che sia finita, no, a tennis non è mai finita. Quindici su quindici, crederci sempre, non mollare mai. Il primo Slam per lui, il primo di una lunga serie. Grazie Jannik Sinner, viva lo sport, viva l'Italia». Lo scrive Matteo Renzi su X.

«Non si è rassegnato, si è rialzato nel momento più difficile e ha conquistato una vittoria storica, che ricorderemo per anni. È stata una rimonta epica. Oggi Jannik Sinner è il più bell'esempio per la nostra Italia!». A scriverlo su X è il leader del M5S Giuseppe Conte.