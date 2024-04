Maria Feliciana dos Santos, morta la donna più alta del mondo: ha raggiunto i 2,25 metri, prima di rimpicciolirsi con l'età

Maria Feliciana dos Santos, brasiliana, è morta all'età di 77 anni. Era riconosciuta come una delle donne più alte del mondo, con i suoi 2,25 metri di altezza. Un'altezza peraltro raggiunta da giovane perché con il passare degli anni la donna si è rimpicciolita. L'informazione è stata confermata sabato 27 dai familiari. Maria Feliciana era stata ricoverata per alcuni giorni in un ospedale privato di Aracaju. Feliciana ha sofferto di problemi di salute negli ultimi anni, che hanno compromesso la sua mobilità. In un'intervista al Portale Infonet - concessa nel febbraio del 2020 - ricordò la sua storia e soprattutto il periodo di fama nazionale quando è stata scoperta come la donna più alta del Brasile - e del mondo.

Chi è oggi la donna più alta

Per molti anni Maria Feliciana ha ricoperto il titolo di donna più alta del mondo prima di rimpicciolirsi con gli anni che passavano.

La donna vivente più alta del mondo in questo momento, la turca Rumeysa Gelgi, misura 2,15 metri ma non ha mai raggiunto il record asssoluto di Maria Feliciana. L'edificio Estado de Sergipe, un grattacielo di 28 piani ad Aracaju che era il più alto della città quando fu inaugurato nel 1970, è popolarmente noto come edificio Maria Feliciana. La donna, che da anni lottava contro problemi di salute, è diventata un nome familiare nel suo paese natale dopo un incredibile periodo di crescita nella tarda adolescenza.

Maria feliciana, il dolore delle autorità

Il Sindaco di Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), ha espresso il suo cordoglio per la morte della "regina dell'altezza", come affettuosamente era conosciuta Feliciana. «Maria Feliciana è diventata famosa in tutto il paese negli anni '60, quando i suoi 2,25 metri di altezza l'hanno resa protagonista nel programma di Chacrinha. Ricordo la prima volta che ho visto Maria Feliciana, ero ancora un bambino. È stata a Pão de Açúcar, la città in cui sono nato. La sua presenza ha suscitato grande interesse» ha scritto il sindaco.