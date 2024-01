Sinner-Medvedev, perché non sarà trasmessa in chiaro? La lista degli eventi di interesse nazionale e il precedente di Berrettini

La finalissima degli Australian Open fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in programma domani 28 gennaio alle 9.30 italiane, non sarà trasmessa in chiaro. Discovery, che detiene i diritti dell'evento, manderà in onda la partita su Eurosport, visibile in Italia su Sky e in streaming su Discovery+, Now, Dazn, Tim Vision e Amazon Prime. Per vedere la partita, dunque, sarà necessario un abbonamento. Con buona pace dei milioni di appassionati che avrebbero voluto fare il tifo per Sinner. Ma come mai la sfida non verrà trasmessa in chiaro?

Perrché Sinner-Medvedev non sarà trasmessa in chiaro?

C'è una spiegazione: la finale degli Australian Open non rientra nella lista degli eventi di interesse nazionale stilata dall'Agcom nel 2012.

Per il tennis rientrano nell'elenco «la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani». Queste partite, così come stabilito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, devono essere trasmesse in chiaro. Per le altre non c'è obbligo. E così Sinner-Medvedev, in Italia, sarà appannaggio esclusico degli abbonati a uno dei servizi citati prima.

I precedenti

Tuttavia in passato è accaduto più volte che un evento sportivo, pur non facendo parte della lista Agcom, venisse trasmesso in chiaro, alla luce della sua rilevanza nazionale. Accadde, ad esempio, nel 2015 quanso la finale tutta italiana tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci agli Us Open venne mandata in onda su Deejay Tv (l'attuale canale Nove). Più di recente, la finale di Wimbledon del 2021 fra Berrettini e Djokovic fu trasmessa da Sky in chiaro su TV8.