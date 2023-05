Mourinho: «Restare a Roma? Sì, ma merito di più». E lancia la medaglia d'argento sugli spalti

«Voglio rimanere, però i miei giocatori meritano di più e anche io merito di più». Nella conferenza stampa del dopopartita di Siviglia-Roma, José Mourinho torna a parlare del proprio futuro e di cosa serve a lui e alla Roma. «Io voglio lottare per un di più - dice ancora Mourinho -. Sono un pochino stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, di essere la faccia che dice che siamo stati derubati. Sono un pochino stanco di essere così tanto». «Voglio rimanere - aggiunge - con le condizioni di dare di più, e se non giochiamo la Champions è una buona notizia. È paradossale, ma non siamo ancora una squadra da Champions.

«Avevo detto che saremmo usciti da questa finale con la Coppa o morti: ne usciamo morti. Di stanchezza, fisica e mentale, ma anche di delusione. Ci sono tanti episodi da discutere...», dice quasi trattenendosi. Poi però arriva la critica diretta all'arbitro inglese, Taylor. «Abbiamo visto gialli, gialli, gialli: poi guarda un pò dove arriva l'ingiustizia, Lamela deve prendere un secondo giallo e invece no, è uno dei rigoristi della loro vittoria..:», dice Mourinho, riferendosi alla manata finale dell'argentino a Ibanez, sanzionata con una punizione ma col giallo a Ocampos per proteste, invece che all'autore del gesto.

Dybala in lacrime al termine di Siviglia-Roma: il gol dell'argentino (in campo per 67 minuti) non è bastato

Il futuro

«Siamo abituati ad arbitri che condizionano le nostre partite, ma in Europa non me lo sarei aspettato» Ora l'interrogativo è sul futuro. «Devo difendere questi ragazzi - le sue parole - e difenderli vuole anche dire che oggi non posso dire oggettivamente che rimango..», il messaggio lanciato alla società, dopo tante recriminazioni per una rosa a suo dire troppo stretta.

Come spesso nella sua carriera, Mourinho chiederà alla Roma di avere i giocatori che ritiene fondamentali. «Lunedì vado in vacanza, vediamo se in questi giorni abbiamo tempo di parlare con il club, altrimenti vado in vacanza e dopo si vedrà. Ma io devo lottare per loro, e lottare per loro è anche non dire 'resto sicurò». Mourinho ha rivendicato correttezza: «Sono un uomo serio: avevo detto alla proprietà che l'avrei informata dai contatti con altri, e a dicembre ho detto dei contatti con la nazionale portoghese, poi non ho più parlato, perchè non ho avuto altri contatti. E ho un altro anno di contratto».

«Torno a casa orgoglioso»

Il tecnico portoghese, dopo aver preso per mano Bove in campo e carezzato Dybala piangente («con le lacrime o senza, viviamo tutti la stessa delusione»), ha parlato della partita. «Ho vinto cinque finali e persa questa, ma torno a casa orgoglioso. I ragazzi sono stati fantastici. È stata una partita intensa e maschia: sono morto ma orgoglioso». Per il Siviglia il primo a parlare è l'ex romanista Erik Lamela: «È stata una gara difficilissima - spiega l'argentino - contro la mia ex squadra, a cui voglio molto bene. É il mio primo titolo, contro la Roma non me lo aspettavo. Ho atteso tantissimo questo momento, adesso sono molto emozionato. Sapevamo fosse una partita lunga e difficile, non è stata la nostra migliore gara ma meritavamo la vittoria per tutti gli sforzi fatti durante il nostro percorso. Questa squadra non si ferma mai. Sono molto emozionato, sapevamo che era una partita molto difficile, forse non è stata la nostra migliore partita ma questa squadra non si ferma mai»

La medaglia

Lo Special One, dopo aver ricevuto la medaglia per il secondo classificato, se l'è sfilata e l'ha lanciata sugli spalti. Probabile un regalo a qualche tifoso. Ma il gesto non è passato certamente inosservato.