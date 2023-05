Dybala in lacrime al termine di Siviglia-Roma: il gol dell'argentino (in campo per 67 minuti) non è bastato

È durata 67 minuti, ufficialmente, la finale di Paulo Dybala. Ma la partita vera, quella vissuta con il cuore in gola, più di 130 minuti. Dopo il rigore del connazionale Montiel, Dybala è scoppiato in lacrime. La Joya, inconsolabile, non ha nascosto il proprio dispiacere al centro del campo. Ci teneva tanto a questa finale l'ex Juventus, che ha stretto i denti nelle ultime settimane solo per essere pronto per l'appuntamento di Budapest. Una partita che per Dybala era cominciata alla grande: al 34' il gol del vantaggio giallorosso con uno splendido diagonale mancino. Poi il pari del Siviglia e i crampi che lo costringono al cambio al 67'.

Mourinho, il discorso alla squadra

A consolarlo ci ha pensato Mourinho.

L'allenatore portoghese ha abbracciato i suoi giocatori prima di prendere il gruppo a bordo campo per un discorso in cui ha ribadito il proprio rispetto per una squadra che ha dato tutto per oltre due ore di calcio. Mou, con gli occhi lucidi, ha poi fatto un giro di campo raccogliendo gli applausi dei tifosi giallorossi.