BUDAPEST Ventimila romanisti, diciotto charter, centinaia di auto, mini-van e treni. L'invasione di Budapest è in corso, entro le 16 di oggi tutti i tifosi della Roma provvisti di biglietto saranno nella capitale ungherese per godersi la finalissima di Europa League. Un evento storico a cui nessuno vorrebbe mancare, ecco perché sono temuti anche gli arrivi di persone senza il titolo d'accesso. Proveranno ad acquistarlo in giornata, ma attenzione alle truffe perché i tagliandi sono esclusivamente elettronici e non cartacei. I prezzi sono alle stelle (fino a 500 euro), ma prima di comprare bisogna controllare che sul portale Uefa sia tutto esaurito perché ci sono ancora 2000 tagliandi disponibili. L'allerta delle forze dell'ordine è massima, nella riunione andata in corso alla vigilia è stato chiesto dalle istituzioni di rafforzare la sicurezza anche in previsione di infiltrazioni di ultras. Si temono arrivi da Polonia, Serbia e Regno Unito e il pericolo di guerriglie urbane è dietro l'angolo. Almeno sino a ieri sera, però, la convivenza in città è stata serena.

Diversi tifosi si sono incrociati nelle varie fan zone allestite dalla Uefa e non si sono registrati disordini. È chiaro che oggi sarà il giorno clou. Preoccupa l'afflusso alla Puskas Arena. A proposito dell'impianto, merita certamente una menzione. Stadio da 67.155 posti, nuovo di zecca, costato 610 milioni di euro. È il fiore all'occhiello dell'Ungheria calcistica, normalmente ospita le partite casalinghe della nazionale. Costruito in tre anni, sorge nel quattordicesimo distretto della capitale ungherese (Zugló), la Fifa e la Uefa gli hanno dato una valutazione di quattro stelle ed è uno tra i migliori stadi d'Europa al pari del Vélodrome di Marsiglia o il Wanda metropolitano di Madrid.