BUDAPEST E ora? Suona strano, lo capiamo. Tuttavia, dopo la sconfitta in finale contro il Siviglia, è già tempo di pensare alla nuova Roma. Il momento è arrivato. Perché l'arrivo del parametro zero Aouar, quello possibile di N'Dicka e la conferma di Matic e Smalling, devono essere soltanto il punto di partenza per una squadra che andrà cambiata. Budapest ha chiuso un biennio di soddisfazioni europee ma di delusioni in campionato. Mourinho fino a quando non si è stancato, ha sempre battuto il tasto sulla qualità e sulla poca lunghezza della rosa. La stessa che ora anche nell'undici titolare potrebbe avere importanti modifiche.