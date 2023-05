Martedì 30 Maggio 2023, 22:36

Il fischio d’inizio è alle 21. La febbre sale da giorni, insieme all’ansia dei tifosi. Alla fine, lo Stadio Olimpico registrerà un ennesimo sold out della stagione della As Roma, il trentatreesimo dall’inizio della scorsa stagione. Questa volta per uno stadio trasformato in un salotto tv: 64mila persone circa guarderanno una gara in tv ma stando dentro l’Olimpico mentre i giocatori di Mourinho sfideranno il Siviglia a 812 chilometri di distanza in linea d’aria.

Pellegrini non si sbilancia su Mourinho: «Del futuro sarà lui a parlarne. Ora pensiamo a vincere»



PIANO SICUREZZA

Come da tradizione ormai consolidata, saranno interdetti i parcheggi auto nelle zone circostanti l’Olimpico, poi, via via che ci si avvicina all’orario di inizio della gara, arriveranno limitazioni alla circolazione dei bus, taxi e veicoli privati. All’interno dello Stadio sono stati installati sei maxischermi allestiti da Sport e Salute, mentre il terreno di gioco - sul quale la Roma disputerà l’ultima gara casalinga che chiude la stagione di serie A domenica 4 giugno alle ore 21.00 - verrà protetto con una speciale copertura che verrà montata in tempo prima dell’arrivo dei tifosi.

La città si prepara ad affrontare eventuali problemi di ordine pubblico: saranno oltre 1000 gli agenti delle forze impegnati nella Capitale questa sera.

Le misure - condivise sia in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, sia nel successivo tavolo tecnico in Questura -, prevedono rigidi controlli, cosi come avviene per tutte le sfide di campionato e coppe, nella zona dello stadio. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza saranno poi saranno dislocati nell’area del centro storico e in particolare a piazza del Popolo, tradizionale ritrovo dei tifosi in occasioni di finali e partite importanti. Controlli anche nella zona del Tridente e in piazza Venezia. Saranno inoltre transennate le fontane delle principali piazze romane. Aliquote di agenti saranno dislocate anche in zone tradizionalmente “appannaggio” dei ritrovi dei tifosi biancazzurri, come Ponte Milvio, oppure di abituale “competenza” di quelli giallorossi, come piazza Mancini.



In caso di vittoria giallorossa, ci sarà anche da monitorare cortei e caroselli che troveranno sbarrate per la parata del 2 giugno tutta la zona centrale della città: chiusa totalmente via dei Fori Imperiali con una serie di ulteriori chiusure a Caracalla, Porta Capena, Bocca della Verità, Teatro Marcello e piazza Venezia, il Quirinale, via Cavour, via di San Gregorio.



Osservato speciale, in questo caso, il Circo Massimo chiuso per la parata ma destinazione storica dei festeggiamenti giallorossi.

I cancelli dell’Olimpico saranno aperti alle 18.30 circa. Sospesi i bus in zona stadio dalle 23 ed è stato disposto il divieto di vendita di bibite in vetro nella zona dell’Olimpico e di tutto il I Municipio dalle 17 di oggi fino alle 7 di domani mattina. I controlli saranno poi estesi alle stazioni ferroviarie e, soprattutto, agli aeroporti per monitorare la partenza e il ritorno dei tifosi giallorossi da Budapest.



GLI ALTRI SCHERMI

Non c’è solo l’Olimpico dove poter guardare la gara in compagnia di amici e “fratelli di tifo”. A parte i piccoli pub, bar, pizzerie e locali vari, sono almeno tre i grandi luoghi dove sarà possibile tifare per i giallorossi.

Il primo, è la Città dell’Altra economia a Testaccio, cuore del tifo romanista insieme a Garbatella. L’ingresso è a offerta libera e si potrà accedere già dalle 18. Già oltre 300 le adesioni.

Altra possibilità è al Mandrione. A “Snodo Mandrione”, dove si può accedere solo se si è soci dell’associazione culturale Roma Città Aperta e pagando 5 euro di ingresso con bevanda inclusa, si potrà guardare la gara in uno spazio di circa mille e 500 metri quadri in cui trovano posto l’area grill, quella per i giochi, i biliardini e l’area per i bambini.



Terzo posto è a Ostiense, quasi di fronte la basilica di San Paolo fuori le Mura. “Angeli Rock” - via Ostiense 193 - ha previsto due diversi menu a prezzo fisso da 30 euro con due consumazioni incluse, uno dei quali per vegetariani.

Siviglia-Roma sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai1. Inoltre, la gara sarà visibile anche su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno), 203 (Sky Sport Football), 213 (Sky Sport 4k) e 251 (Sky Sport). Sarà possibile inoltre vedere la partita in streaming tramite Sky Go, Now Tv, Raiplay e Dazn.