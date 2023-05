Dybala gol al 34' tra le proteste del Siviglia: Roma in vantaggio, ecco cosa è successo

La Roma conduce sul Siviglia alla Puskas Arena di Budapest nella finale di Europa League 2023, 1-0 il parziale grazie a una fulminea azione di Dybala innescato in profondità da un lancio teso di Mancini da centrocampo. I giallorossi dominano il primo tempo chiudendo al Siviglia ogni tentativo di attacco.

Proteste del Siviglia

I giocatori del Siviglia hanno protestato dopo il gol di Dybala.

Le polemiche contro l'arbitro riguardavano un presunto fallo del centrocampista giallorosso Matic ai danni dell'avversario. L'arbitro, però, non ha rilevato nessuna violazione. E neanche il Var ha richiamato l'attenzione del direttore di gara.

Il primo tempo

Prima occasione per la Roma all'11' con Spinazzola servito da Celik in area dopo un'impostazione di Dybala -in campo dal primo minuto dopo le incertezze della vigilia-, tiro centrato come fosse un rigore ma il tentativo viene sventato dal portiere andaluso Bounou. Giallo al 20' per Matic. Al 31' dubbi per un possibile rigore ai giallorossi per un atterraggio di Abraham, ma niente dischetto. Il gol della Roma arriva al 34' ed è Dybala a segnare di sinistro dopo un lancio lunghissimo sulla sinistra di Mancini che aveva intravisto l'accelerazione improvvisa dell'argentino verso la posta andalusa. Prima vera occasione per il Siviglia al 43' con Fernando che di testa manda sopra la traversa una palla morbida. Ben sette i minuti di recupero, e palo pieno del Siviglia al 50' dopo un gran tiro di sinistro di Rakitic.