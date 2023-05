Martedì 30 Maggio 2023, 23:52

Paulo Dybala, sostiene José Mourinho, ha forse venti o trenta minutini nelle gambe. Pochi. La Joya spinge, Mourinho frena ma è tentato, molto tentanto. Perché giocare una partita così senza il suo migliore calciatore è difficile, ma pensare di perderlo subito o non averlo al meglio sarebbe deleterio. Paulo si è allenato anche ieri, ma giocava da fermo, calciava non benissimo e spesso si toccava la caviglia. Non ha provato nemmeno le punizioni. O siamo alle prove teatrali, nel pieno della finzione, oppure Paulo ha davvero pochi minuti nelle gambe, che non possono essere “spesi” a inizio gara. Lo scorso anno, a Tirana, José ha sfidato la sorte: ha schierato Mkhitaryan nonostante avesse saltato le ultime cinque partite di campionato. Micki poi, è durato poco, appena diciassette minuti. Paulo non appare tra i titolari dalla sfida di andata contro il Feyenoord e dal Bergamo in poi ha giocato solo trentacinque minuti. Mou deve capire se e quando sfruttare quei trenta minuti, che poi saranno necessariamente di più. Lui è il vero intrigo della vigilia, tra pretattica e questioni vere di salute, più che altro di condizione fisica. El Shaarawy, al contrario, è in palla e lo si è visto anche a Firenze. La classe di Paulo o ElSha sarebbe messa a disposizione di Abraham, centravanti scelto per l’occasione, su di lui grossi dubbi non ce ne sono. «La Champions League è una competizione che rischi di poter vincere solo una volta nella vita, io ho vinto tanto con la Juventus, ma rimpiango ancora quella sconfitta in finale a Cardiff. Sarebbe un qualcosa di gigantesco scrivere la storia della Roma», così Paulo. Che è in forse, ma Lorenzo Pellegrini c’è e ci sarà. «Siamo abituati a dare il massimo, grazie a Mourinho che è una persona attenta sia sul lato calcistico che in quello umano. Lui sa come spingerci oltre. Abbiamo dato tutto per essere qui a Budapest, lo abbiamo fatto anche in altre competizioni ma non è bastato. Questa finale è il coronamento di questo percorso difficile ma bello che abbiamo fatto tutti insieme», le parole di Lorenzo, dalla pancia dell’Arena Puskas. Pellegrini ha incassato, insieme con Mancini, il discorso fatto da Mourinho, sia sulla partita di stasera sia sul futuro del tecnico. Il capitano tace. «Ci siamo parlati con onestà e queste cose rimangono tra noi. Parlerà lui del suo futuro. Il colloquio ci ha lasciati carichi per questa finale». Mou pensa a una partita difensiva, contro una squadra di palleggiatori.

LA TATTICA E IL PULLMAN

Magari non vedremo la Roma di Leverkusen, ma di sicuro sarà una squadra solida, compatta, pronta a fare male in ripartenza. «Ci viene da ridere quando sento parlare di pullman davanti alla porta. Saper affrontare una gara a livello tattico non significa per forza attaccare come dei pazzi e permettere agli avversari di farci fare gol. Noi dobbiamo limitare gli avversari. Ci siamo riusciti visto che siamo in finale mentre chi parla tanto non c’è. Sacrificarsi e fare una corsa in più per il compagno non significa posizionare il pullman davanti alla porta ma voler essere qui oggi. Mourinho ci ha forgiato con la sua mentalità». Per questa partita, José ha un po’ tutti a disposizione e non tutti però stanno bene, al cento per cento. Non solo Dybala. Wijnaldum è un altro calciatore che ha dimostrato di non essere ancora entrato in condizioni fisiche ottimali e non è escluso che anche lui possa fare parte di quella “seconda squadra” utile a partita iniziata. Bove, un altro di questi: lui sta bene ed è stato decisivo nella semifinale con il Leverkusen, ma in partite come questa di solito Mou si affida più ai grandi che ai bambini. Ai suoi e tra questi c’è pure Ibañez, che il tecnico non ha mai mollato, nemmeno nei momenti di maggiore difficoltà. Llorente sta bene, ma non è al top. Rientra Spinazzola, a destra Celik.