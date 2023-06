Mourinho infuriato con l’arbitro Taylor: «Anche Rosetti ha detto che non era rigore»

Il tecnico giallorosso nel tunnel degli spogliatoi dopo la finale persa col Siviglia: “Siete una disgrazia. Anche Rosetti è stato capace di dire che non era rigore e tu non sei stato capace. Non si vede la vergogna nelle vostre facce”.