Atalanta-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Il tanto atteso scontro diretto per la Champions è arrivato. Domenica nella 36a giornata Atalanta e Roma si affrontano al Gewiss Stadium in quella che potrebbe essere la sfida decisiva per il quinto posto. Entrambe a 60 punti (Atalanta con una partita in meno), in questo momento la Dea è avanti per differenza reti e per la squadra di De Rossi sarà fondamentale vincere per restare in corsa e non perdere il treno Champions. I giallorossi sono reduci dall'eliminazione in Europa League ai danni del Leverkusen che in finale sfiderà proprio l'Atalanta.