Siviglia-Roma, vip giallorossi: da Blanco a Noemi fino a Damiano e Mastandrea: chi c'è in tribuna a Budapest

Siviglia-Roma, è tutto pronto. Sono i tantissimi tifosi che hanno raggiunto Budapest, circa ventimila, dove stasera si gioca la finale di Europa League. I giallorossi sfideranno il Siviglia alla Puskas Arena e, oltre a Dan e Ryan Friedkin sono attesi molti volti noti del mondo delle celebrità: la leggenda del club Francesco Totti ci sarà, insieme ad altri ex giocatori come Ruggiero Rizzitelli, Vincent Candela, Simone Perrotta e Marco Cassetti. Confermata anche la presenza della ex presidentessa Rosella Sensi, oltre a tanti tifosi vip come gli attori Valerio Mastandrea, Carlo Verdone, Edoardo Leo, Emanuele Propizio, o i cantanti Antonello Venditti, il frontman dei Maneskin Damiano David, Noemi e Blanco.

Scontri a Budapest, feriti tre tifosi del Siviglia: arrestati sette ultras polacchi

Vip giallorossi

Non mancheranno ovviamente le figure istituzionali: attesi anche Giovanni Malagò, presidente del Coni, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente Figc Gabriele Gravina, il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, Michele Uva direttore di Social & Environmental Sustainability della Uefa e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri oltre al presidente del Roma Club Montecitorio, Paolo Cento.

Le immagini

Non mancano le immagini di chi ha già raggiunto Budapest: cori in strada, davanti ai pub, in discoteca, addirittura nelle tipiche terme della città e in un ristorante apparentemente molto elegante dove gli avventori giallorossi cantano accompagnati da violino e pianoforte. C'è poi chi è partito all'ultimo e, come la cantante Noemi, si è fatto riprendere sulla scaletta dell'aereo o chi ha postato dall'interno dello stesso. Il filmato più popolare riprende quello che sembra essere un pilota d'aereo che indossa la maglia della Roma mentre i supporter giallorossi gli intonano il coro «abbiamo solo un capitano».