Stasera Tutto è Possibile: gli ospiti, le anticipazioni e i giochi della quarta puntata. Stefano De Martino lancia un nuovo game

Stasera in tv, lunedì 22 aprile, quarto appuntamento, in prima serata su Rai2, con Stasera tutto è possibile, il comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Nel cast del programma: Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia.

Il tema della puntata, in onda dall'Auditorium Rai di Napoli, sarà «Arti e Mestieri» e coinvolgerà tutti gli ospiti della serata in una serie di prove e giochi tutti da ridere, a cominciare dal gioco icona del programma: La Stanza Inclinata. Vediamo dunque le anticipazioni.

Stasera tutto è possibile, gli ospiti della quarta puntata

Oltre agli ospiti fissi, Stefano De Martino, nella puntata dedicata ad "Arti e mestieri", avrà modo di accogliere in studio anche altri personaggi famosi. Stasera ci saranno l'imitatore e cabarettista Leonardo Fiaschi, il musicista, comico e attore Carlo Amleto, la showgirl Flora Canto, l'attrice Marta Filippi e Anna Tatangelo. Non mancherà poi il Panda, la mascotte del programma animata da Francesco Garzia.

I giochi

Tutti gli ospiti saranno chiamati dal conduttore a cimentarsi in sfide di varia natura.

A partire dalla Stanza Inclinata, un evergreen per il programma, ma anche Stammi dietro dance, All'unisono, Decollo immediato, Segui il labiale, Dammi due mani.