Il Volo in tour in Giappone: «Reazione incredibile». E ora i concerti speciali all’Arena di Verona

Venerdì 3 Maggio 2024, 14:06

Si è conclusa la leg giapponese del ‘World Tour’ de Il Volo che ha visto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornare a esibirsi nella Terra del Sol Levante. Dallo scorso 25 aprile, infatti, il trio italiano ha incantato il pubblico di Nagoya accompagnato da un’orchestra di 54 elementi diretta da Marcello Rota, per poi fare tappa nella prestigiosa Symphony Hall di Osaka. E ancora, all’International Forum di Tokyo con gran finale a Sapporo. Ora ad aspettare Il Volo c’è l’Arena di Verona per quattro speciali eventi-concerto – 9 maggio (sold out), 11 maggio (sold out), 12 maggio (sold out), 13 maggio. Seguiranno tra giugno e settembre 20 live estivi nelle più suggestive venue d’Italia e in autunno Il Volo sarà protagonista di un tour nelle principali capitali europee. Foto di Makita Ryosuke da Ufficio Stampa



